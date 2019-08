Juanmi: "Me dejaré la vida en el campo"

Juanmi Jiménez se convirtió en el primer fichaje del Real Betis Balompié para la 19/20, antes, incluso, de que acabaran marchándose este verano el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer, como cabeza visible de la comisión deportiva, y que el técnico Quique Setién dejara el banquillo verdiblanco en favor de Rubi; unos movimientos que no han hecho dudar nunca al malagueño de la decisión tomada para venir al Betis, con el que desea crecer de la mano, dejando atrás una experiencia en San Sebastián en la que considera que mereció haber disfrutado de más confianza en base a su rendimiento sobre el campo.

Una falta de protagonismo que, como él mismo explica durante su conversación con ESTADIO Deportivo, le ha empujado a apostar por un proyecto como el del Betis, en el que desea seguir creciendo de la mano del club y, a ser posible, a base de goles. Una apuesta que le ayudaría a cumplir su sueño, volver a ir con la 'Roja'.

- ¿Cómo ha sido su adaptación?

- La verdad es que bastante cómoda. Desde el primer momento que llegué, los compañeros me acogieron fenomenal. Ya sabía que había un grupo muy bueno de jugadores, que es como una familia, así que la adaptación ha sido muy fácil.

- Además, cerca de casa (Coín; Málaga).

- Sí, yo creo también que eso siempre es positivo, tener a la familia cerca. Es un plus, lo importante es que me he adaptado bien al equipo, a todo en general. Lo cierto es que me encuentro bastante cómodo aquí, en el Betis.

- Le habrá dado poco tiempo para conocer Sevilla, con tanto viaje de pretemporada. ¿Se ha asentado ya en la ciudad?

- Sí, ya tengo casa. Estoy con el tema de la mudanza y las cuatro cosas que aún nos quedan. Es cierto que apenas he tenido tiempo de estar en Sevilla, con los viajes y demás. Ya tendré tiempo de sobra de conocer la ciudad.

- ¿Por qué el Betis?

- Desde que tuve la opción no dudé en ningún momento. He venido a un club que tiene una gran trayectoria, que está en crecimiento. Un club que es importante, que tiene una gran afición. Es una gran ciudad y con muchas ganas de aportar mi granito de arena para que el Betis siga creciendo y yo poder seguir haciéndolo también de la mano del Betis.

- Fichó con Serra Ferrer y Setién, que salieron después. ¿Ha llegado a dudar después sobre la decisión tomada?

- Para nada. Ha habido varios cambios, pero el Betis desde el primer momento demostró mucho interés por mí. Yo, por mi parte, estoy con muchas ganas de agradecerle ese interés al club sobre el campo y poder disfrutar de este gran equipo. Ojalá que pueda ayudarlo a seguir creciendo.

- ¿Cuál era el problema en la Real?

- En la Real llevaba tres años en los que creo que había hecho muchísimos más méritos para ser un jugador importante, para haber gozado de esa continuidad que creo que me había ganado sobre el campo durante los partidos. Y siempre, hiciera lo que hiciera, bien haciendo goles o haciendo buenos partidos, me costaba arrancar. Siempre partía con una losa que no me dejaba tener esa continuidad. Y creo que en tres temporadas, no siendo titular, marcando 32 goles, pues tenía que cambiar de aires. La verdad es que en el momento que me plantearon la opción del Betis, pues no dudé. Vengo a un club muy grande, con mucha leyenda con un proyecto muy ilusionante en el que poder crecer las dos partes.

- Entiendo que su objetivo hoy por hoy es contar con el protagonismo que le privaron en San Sebastián.

- Al final, yo creo, eso es lo que quiere cada jugador. Sentirse importante en su equipo. Cada uno trabaja para estar cada semana en el terreno de juego y eso es lo que voy a intentar. Dejarme la vida en cada entrenamiento y en el campo para convencer al míster de poder estar cada fin de semana. Ojalá luego lleguen los goles, que al final es lo que cuenta.

- ¿Cómo le va con Rubi?

- Bien. Se le ve un entrenador que tiene las ideas claras. Todo entrenador que llega nuevo quiere implantar su forma, esos pequeños detalles, y en eso estamos. En intentar plasmarlo sobre el campo.

- ¿Qué les pide el míster?

- En lo particular, nada todavía. Estamos con el tema de la táctica, en defender mejor. Los detalles que tácticamente nos puedan ayudar a crecer para que los partidos los podamos sacar hacia delante. Lo cierto es que el grupo está ahora con muchas ganas de poder interiorizar todo eso y comenzar el inicio de LaLiga.

- ¿Qué espera de esta primera temporada en el Betis?

- Estoy con muchas ganas, mucha ilusión. El equipo tiene claro que el objetivo es luchar por Europa y eso es lo que tenemos todos en la cabeza, entre ceja y ceja. Conseguir el máximo de puntos posibles. Comenzamos en casa con nuestra afición y ojalá comencemos con una victoria para darle una alegría a nuestra gente, que también es importante.

