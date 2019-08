Fekir: "Hubo contactos con el Sevilla, pero quise mantener mi palabra con el Betis"

Nabil Fekir fue presentado como nuevo jugador del Real Betis Balompié en un acto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la que estuvo escoltado de Ángel Haro, presidente de la entidad, y Alexis Trujillo, coordinador de la secretaría técnica bética, y rodeado de aficionados y leyendas del club de la Avenida de La Palmera.

Fekir, en este primer momento, quiso dar las gracias a todos los que le han permitido recalar en la escuadra del Benito Villamarín: "Quiero dar las gracias a todos; presidente, club y Alexis por el esfuerzo que han hecho por traerme aquí. También a mi familia. Es un día especial. Estoy muy contento de estar aquí".

El franco-argelino no quiso olvidarse de su ex mandatario en el Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas: "Las negociaciones no fueron fáciles, pero entre todos, incluido Aulas, todo fue posible".

Finalmente, afirmó que está preparado para dar lo mejor de sí mismo: "Estoy confiado en hacer una gran temporada y así poder llevar al equipo a Europa. Gracias a todos y Mucho Betis".

Posteriormente, el jugador atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa de la ciudad deportiva, donde primeramente fue cuestionado por otros equipos y más concretamente por si el Sevilla había contactado con él: "Hubo contactos pero que mi fichaje con el Betis estaba avanzado y quise mantener mi palabra".

Sobre la afición bética, con la que ya ha tenido contacto, dice que se siente cómoda con ella y con la acogida que le han dado: "He tenido una buena acogida y siempre me dicen algo, me apoyan".

También fue cuestionado por ser considerado una ganga en el mercado tal y como están los precios hoy día: "Yo he elegido el Betis, no tengo nada que ver con eso".

Luego, fue preguntado por el cambio de liga o competición que afronta en pocos días: "Va a ser un gran cambio, pero era el momento, había que probar otras".

Sobre que su hermano llegue con él y que empiece en el segundo equipo, Fekir fue pragmático: "La llegada de mi hermano surge durante la negociación. Estará en el segundo equipo pero espero que llegue al primer equipo. Confío en su calidad".

Sobre si será el líder que fue en el Lyon, el atacante dijo que será una tarea de todos, pero que no esquivará responsabilidades: "Era líder en el Lyon, aquí hay jugadores que llevan varios años. Yo espero aportar mucho y ser uno más".

Preguntado sobre qué conocía del Betis, recordó que sabe que ya jugó hace varios años en el Benito Villamarín: "Recuerdo que juegué aquí hace varios años. Conocía al equipo. Es un club emblemático, con un público pasional y espero hacerlo bien.

Una de las mayores dudas que se ciernen sobre Fekir es su estado físico. Algo que el futbolista quiso despejar: "Me siento bien. He trabajado bien y estamos preparando el primer partido de liga que lo tenemos pronto".

Sobre Lo Celso, Fekir espera que se quede; "Lo Celso es un gran jugador, que tiene propuestas, pero quiero que se quede".

Finalmante, fue cuestionado por no jugar en Europa esta temporada: "Es triste no jugar en Europa, pero voy a hacer todo lo posible por volver con el Betis. Voy a aportar experiencia, técnica y va a aportar y trabajar al máximo".