Setién: "A parte de la afición del Betis no le pareció suficiente lo que hicimos"

En Heliópolis han hecho borrón y cuenta nueva. La llegada de jugadores como Fekir mantiene intacta la ilusión de una afición que el pasado curso, en buen número, mostró su descontento con la marcha del equipo, haciendo responsable de ello, principalmente, a Quique Setién.

La situación era de máxima tensión y las partes entendieron que lo mejor era separar sus caminos, apostando en la cúpula directiva del club verdiblanco por Rubi para el relevo en el banquillo. Pero su predecesor en el cargo aún sigue dándole vueltas al asunto, soltando uno de esos pildorazos hacia el beticismo tan habituales durante su estancia en La Palmera. Para el cántabro, el juego vistoso del equipo era ya argumento por si sólo válido para justificar la continuidad de su proyecto.

"Desde hace tiempo se ha establecido una cultura que sólo destaca al que gana y que no valora los recursos ni el esfuerzo del que pierde, que son todos los demás. Sólo eres bueno si quedas primero, lo triste es que a muchos no les importa ni las formas. A una parte de la afición del Betis no le pareció suficiente lo que hicimos. Pero le recuerdo que hubo otra gran parte que sí quedó satisfecha y disfrutó con el juego del equipo", ha declarado el santanderino en La Provincia, donde también reconoció, ante el interés del Espanyol y algún conjunto europeo al comienzo del verano, que "lo cierto es que no muchos" le hicieron ofertas; es más, "seriamente ninguno".

Por otro lado, Setién también se refirió a la convulsa situación que vive su ex equipo, Las Palmas, al que, admitió, "será difícil" volver a dirigir. "No he tenido mucho tiempo para seguirla, salvo en partidos puntuales que le he visto. Es triste lo que está pasando, hay muchos clubes con una gran historia detrás que no logran recuperar su camino. Llegar y permanecer cuesta mucho esfuerzo, caer bastante menos. Yo ya renové el carnet, al igual que el del Betis".