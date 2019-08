Desde Nápoles siguen mirando al Betis

Las relaciones entre el Betis y el Nápoles comenzaron a torcerse en 2016, cuando Aurelio de Laurentiis hizo de las suyas con David López ya en Sevilla, pasando reconocimiento médico previo a su firma por el conjunto verdiblanco. El dirigente partenopeo rompió inesperadamente el trato por unas discrepancias con las formas de pago y las garantías bancarias que no venían a cuento, ya que, al ser el heliopolitano un club concursado, el incumplimiento de los pactos habría supuesto su disolución, razón de más para confiar en sus 'promesas', pero, además, estaban avaladas con el contrato de los derechos televisivos.

Haro y Catalán, consejeros rasos entonces y máximos mandatarios ahora, se lo hicieron pagar el verano pasado, renovando a Fabián en enero y exigiendo a los 'azzurri' hasta el último euro de la cláusula de rescisión del palaciego, cifrada en 30 millones de euros, amén de los derechos de formación. No obstante, el negocio salió redondo a los del San Paolo, pues la línea marcada por el centrocampista zurdo ha seguido siendo ascendente, hasta el punto de que su tasación casi dobla ya lo que les costó (50). Incluso, se han atrevido a pedir 70 al Real Madrid cuando el club blanco realizó un sondeo hace escasas fechas, atraído por el fenomenal papel de Fabián en el Campeonato de Europa sub 21 conquistado por España, del que fue M.V.P.

Quizás por este acierto tan reciente, el Nápoles ha seguido mirando con fruición a Heliópolis, consciente de que se trata de un caladero interesante. Los técnicos transalpinos han monitorizado en los últimos meses a Junior Firpo y Giovani Lo Celso. Por el primero, incluso, hubo una petición formal de condiciones, aunque el hispano-dominicano prefería no emigrar fuera de España por su situación familiar y priorizó el Barcelona, algo parecido a lo que ocurrió con el argentino, que había llegado a un acuerdo con el Tottenham y se decantó por apurar la vía londinense. Sólo las discrepancias finales, solventadas al borde del 'deadline' en la Premier, alimentaron la esperanza de entidades como Bayern y Nápoles, esta última ante las reticiencias merengues para cederle a James.

Ahora, según ha podido saber ESTADIO, Ancelotti ha dado el visto bueno a un acercamiento por Aïssa Mandi en los estertores del mercado estival, ya que es previsible que se marchen los centrales Tonelli y Chiriches, así como el lateral Hysaj.

Entiende el dos veces campeón del Scudetto y el pentacampeón de la Coppa que el franco-argelino es una oportunidad de mercado. No tanto por el valor de su cláusula (30 kilos), sino por el hecho de que acaba contrato en 2021 y todavía no ha renovado, objetivo del Betis en las próximas semanas, ahora que ha regresado de sus vacaciones tras ganar la Copa de África. A sus 27 años, Mandi se encuentra en plena madureza personal y futbolística. Polivalente, ha afianzado su evolución desde el lateral derecho al eje de la zaga, convirtiéndose en un defensor mucho más completo tras dos años a las órdenes de Quique Setién, con el que ha incorporado a su catálogo de velocidad, anticipación y contundencia al cruce una gran salida de balón y una interesante capacidad asociativa, especialmente para alguien en su demarcación.

Como con Tello, hay cierto recelo en las oficinas del Benito Villamarín con Mandi en estas tres semanas largas que restan de ventana de transferencias. Los verdiblancos cuentan con Sidnei, Bartra, Feddal, Edgar y Javi García como opciones para el centro de la retaguardia, por lo que una oferta que ronde o supere los 18-20 millones por el ex del Stade de Reims sería estudiada con detenimiento. No obstante, la intención sigue siendo la de renovarlo y mejorar sus condiciones económicas, blindándolo por supuesto. Y no sólo por su esperado rol integrador con Fekir.