Agotadas las entradas para el Betis-Valladolid

El Real Betis ha anunciado, a través de la Oficina de atención al Bético, que se han agotado todas las localidades (10.000, aproximadamente) para el estreno liguero del cuadro entrenado por Rubi, encuentro que se disputará este dominog (21:00 h) ante el Real Valladolid en el Benito Villamarín.



Es decir, que, como destacó José Miguel López en los medios del club, la única forma de poder asistir dicho encuentro no siendo abonado será por medio de las cesiones de asiento de los socios.



Mientras tanto, los jugadores heliopolitanos han seguido preparando el encuentro ante los blanquivioletas en la mañana de este viernes, siendo destacable el buen rollo mostrado por sus compañeros con el recién llegado Borja Iglesias.



Las imágenes del entrenamiento, en nuestra galería



Mientras tanto, en Pucela el Valladolid ha hecho lo propio, destacando la web del club que los pupilos de Sergio han trabajado sin incidencias. Esta misma mañana, el meta José Antonio Caro, ex del Sevilla FC, ha sido cedido a la Ponderradina, por lo que no estará en el Villamarín.





???? Concluyó sin contratiempos la sesión en los Anexos al Estadio José Zorrilla, la penúltima antes del debut liguero#pucela #RealBetisRealValladolid pic.twitter.com/MmnakmxkPl — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 16, 2019