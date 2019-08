Alex Moreno ya "no cuenta" para el Rayo

Todo es cuestión de horas... o de días. Según quiera Martín Presa. Desde el pasado jueves, el pase de Álex Moreno al Betis está a la espera de que el controvertido dirigente rayista firme todo lo acordado, que no es poco, pero éste sigue mareando la perdiz y, mientras tanto, ni el jugador cuenta para el Rayo ni lo puede hacer para un Betis que hoy estará ante el Valladolid con un sólo lateral zurdo.

Nadie duda de que el traspaso tendrá un final feliz para el Betis y para el jugador, pero por si había alguna duda, el siempre locuaz Paco Jémez, técnico del equipo franjirrojo, quiso aclarar tras el debut de su equipo ante el Mirandés que no cuenta con el lateral, unas palabras muy diferentes a las de la previa, cuando dijo que no sabría si podría contar con él. "Le dije a Álex Moreno lo que pensaba y no tengo necesidad de contárselo a nadie más. Hoy no ha ido convocado porque no cuento con él", aseguró el técnico cordobés. Algo debió pasar entre el viernes y el sábado para que lo tuviera tan claro.

Por ello, lo lógico es que mañana, al fin, se ponga el punto final a uno de los culebrones del verano y Álex Moreno sea bético para los próximos cinco años. El acuerdo entre clubes ya se cerró en un fijo de siete millones y un millón más en variables, 500.000 euros en función del rendimiento del lateral y otro medio kilo si el Rayo no consigue subir a Primera división en tres cursos.