En busca de la pegada perdida

El fútbol es mucho más que goles, pero son estos los que, al final, determinan en qué lado de la clasificación están los equipos. De nada sirve disponer de una plantilla de lujo, capaz de generar una infinidad de ocasiones, si no tienes un '9' despiadado capaz de hacer que la pelota y la red se besen con frecuencia. De lo importante que es poder contar con una buena producción anotadora son perfectamente conscientes los dos contendientes que hoy se citan en Heliópolis para dar pistoletazo de salida a LaLiga 2019/2020. Uno, el Betis, se quedó fuera de Europa con las mejores individualidades que se le recuerdan en mucho tiempo. El otro, el Valladolid, sufrió de lo lindo para sellar su permanencia a pesar de pasar más de medio campeonato en una zona tranquila de la tabla. Decisivo fue el fichaje invernal de Sergi Guardiola, a quien este curso ha buscado acompañar con un Sandro Ramírez que, pese a estar peleado con el gol desde hace más de dos años, tiene un sinfín de recursos.

Algo más han tenido que esperar los béticos para presumir de '9'. Borja Iglesias llegó esta semana, después de dos meses de negociación, para convertir en goles y, por extensión, en puntos, el exquisito juego de los Canales, Guardado, Tello, Joaquín o Fekir, llamado a ser uno de los animadores de este nuevo curso. Tanto el galo como el gallego, los dos nuevos refuerzos en los que más expectivas hay puestas, saldrán de partida hoy, salvo sorpresa. La tercera cara nueva con presencia asegurada es Pedraza, que, a la espera de Álex Moreno, es hoy en día el único lateral zurdo disponible para Rubi.

Dani Martín y Juanmi, los otros dos fichajes, tienen más difícil ser titulares; si bien se espera que el malagueño disponga de minutos durante el choque.

Al margen de que hay varios que se antojan fijos (Joel, Bartra -ya recuperado-, William Carvalho o Canales) y de otros que han tenido mucha presencia esta pretemporada (casos de Sidnei -Mandi apenas ha entrenado tras ganar la CAN con Argelia- o Tello), no resulta sencillo saber por dónde tirará Rubi esta noche, pues no dará la lista hasta la mañana de hoy y tiene a todos sus efectivos disponibles.

Algo similar sucede con Sergio González en el Valladolid. Los pucelanos viajarán hoy y no se sabrá la convocatoria hasta unos minutos antes de partir. Con todo, se espera que el conjunto blanquivioleta mantenga la base del año pasado, con Joaquín o Barba -hoy sancionado- en el puesto de central que dejó el traspasado Calero; con Alcaraz y Míchel en el 'doble cinco' y con la duda de si Pedro Porro está para debutar ya o si el lateral derecho será para el herrereño Antoñito, verdugo en el último precedente liguero.