Herrera descarta la salida inminente de Guido

Rubi, entrenador del Real Betis, lo afirmó en la rueda de prensa de ayer. Con el fichaje de un lateral zurdo considera que tiene una plantilla equilibrada, pero que, aún así, estarán pendientes a las últimas semanas de mercado para incorporar a algún futbolista que les aporte algo más.

Y bien es conocido que en la dirección deportiva verdiblanca trabajan en dos demarcaciones que, aunque están cubiertas de inicio, pueden ser mejorables, siendo éstas las de delantero y pivote. En esa última es donde ha surgido el nombre de Guido Rodríguez, centrocampista argentino que juega en el América de México, que es del gusto del cuadro bético. Si bien es cierto que sólo se ha sondeado la situación actual del jugador.

En esta misma corriente se mueve su actual técnico, Miguel Herrera, el cual aseguró que Guido no va a salir de su equipo, ya que no hay propuesta formal alguna por su futbolista: "No hay, es que no hay, para que pensar si viene o no, son rumores y chismes. Guido es un jugador muy importante para nosotros".