Pancrate y su "buena experiencia" en el Betis

"En el Betis estuve junto a Luis Fernández. Fue una buena experiencia de fútbol y vida", el que dice eso es Fabrice Pancrate, un futbolista francés de paso efímero por el Betis, en un año complicado (06/07) y que será recordado por un gol al Athletic en su debut, su único tanto en Sevilla, que sirvió para que el equipo verdiblanco lograse una victoria, a la postre, decisiva para la salvación de su equipo.

Retirado hace cinco años, en el Nantes, el parisino hacía en una televisión de su departamento, Seine-Saint-Denis, un balance de su trayectoria y recordaba su paso por Sevilla y por el Newcastle como algunas de las mejores experiencias de su carrera, al tiempo que lamentaba haberse quedado a las puertas de la selección francesa. "Sólo me arrepiento de no haber jugado con Francia. Cuando estaba en el PSG, en mi primera temporada, el seleccioador Raymond Domenech me nombró en los cinco parisinos que probablemente serían seleccionados. Estaba en esta lista de 50 preseleccionados con mis amigos de la época Bernard Mendy, Jerome Rothen, Edouard Cisse y Lionel Letizi, pero desafortunadamente no estuve entre los 23 elegidos", indicó.