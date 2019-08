Borja se ve el domingo y habla de Fekir, Rubi, la 'Roja'...

Borja Iglesias lleva una semana de locura. Como Álex Moreno, llegó al Betis después de estar todo el verano esperando que se concretara su fichaje, con toda la ilusión de empezar a demostrar su valía y, a las primeras de cambio se lesionó en su debut ante el Valladolid. Las pruebas indicaban que estaría de baja hasta el parón, pero él es optimista y en una entrevista en la Cadena Cope ha desvelado que incluso podría llegar al partido del domingo ante el Barça. Fue la primera sorpresa; la segunda, que un día fue recogepelotas de Joaquín y hoy, su compañero.

El delantero gallego analizó sus primeros días en Heliópolis, donde se ha sentido muy querido, valoró los objetivos del Betis y a su técnico, Rubi, que hoy estuvo un buen rato hablando con él en el entrenamiento, tal vez de su recuperación...



El domingo, tal vez

"Ojalá pueda jugar contra el Barcelona. No va a ser fácil, pero a mí me encantaría. Cuando haya que tomar decisiones pues se valorará, pero a mi me gustaría.Yo me apunto siempre, la lesión está ahí estoy trabajando por la tarde para llegar pero hay que ver como evoluciona.

Tiene buena pinta la cosa. El susto fue grande por como se puso el tobillo pero pinta bien. A ver como evoluciona le tobillo estos día y ya decidiremos".



Algo inédito a lo largo de su carrera

"Sólo me he perdido un partido por lesión. Hasta ahora he tenido suerte y espero que siga así. Siempre he tenido lesiones pequeñas que han evolucionado bien. Es cierto que cada lesión es un mundo y yo pongo de mi parte para que se recupere pronto. Esto hay que curarlo bien para disfrutar del año tan bonito que nos espera".

Los primeros días junto a Fekir, Canales...

"Con Fekir me llevo bien bien, es un jugador de mucho talento y se le nota pero hay muchos jugadores de mucho nivel, a nivel técnico de mucha calidad y harán disfrutar al aficionado.

Siempre he hablado muy bien de Sergio Canales. Siempre me ha llamado la atención como ha crecido después de las lesiones y estoy muy contento de poder compartir vestuario con él.

Desde que he llegado me he sentido muy bien tratado, muy a gusto con la gente del club y mis compañeros".

Y la sorpresa... con Joaquín, del que fue recogepelotas

"Joaquín sabe muy bien ayudar al resto y se deja ayudar. Es muy alegre. He sido recogepelotas suyo, es una anécdota bonita y es genial compartir vestuario con él".

Rubi, su valedor

"A Rubilo conozco mucho. He aprendido mucho con él. Posiblemente sea el que más me ha marcado en el juego. Como todo buen trabajo lleva su tiempo. El trabajo se nota cada día más y el cuerpo técnico trabaja para mejorar al jugador y al equipo. Pido a la afición que tenga paciencia, que ya se verán los resultados".

Un Betis-Valladolid decepcionante

"Teníamos ganas de estrenarnos bien había un ambientazo pero la expulsión lo cambió todo y hay que afrontar el partido de otro modo. El equipo reaccionó bien y tuvo ocasiones incluso para ganar. Ahora toca trabajar para seguir mejorando".

Su fichaje, un largo proceso

"Cuando hay buena predisposición se hace más sencilla la espera. Tenía claro que era algo que tenían que arreglar los clubes y tenía ganas de aportar allí (en el Espanyol con quien ha disputado partido de la previa de la Europa League) pero también que quería darlo todo aquí. Ser el segundo fichaje más caro de la historia del Betis es algo bonito. Cuando alguien confía en ti y hace un apuesta tan fuerte como esta y te da ganas de seguir trabajando y mejorar y aportar todo lo que pueda al equipo".

En la prelista de 52 de Robert Moreno

"La selección es un sueño por el que se trabaja, por el que se lucha. Si el seleccionador considera que tengo que ir pues encantado y sin no a seguir trabajando para que llegue la convocatoria. Es muy bonito estar en esa prelista y estoy muy feliz d estar en ella".

Objetivo para este año

"Hay potencial para ir a Europa. Hay mucho nivel y Europa es el objetivo que nos marcamos. Hay que trabajar para llegar a ello. Tenemos potencial para seguir luchando por ese objetivo".