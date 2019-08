Borja Iglesias apunta a la 'Roja'

Robert Moreno dará en nueve días su primera lista como seleccionador español. Teniendo en cuenta que estaba en el cuerpo técnico de Luis Enrique se espera una línea continuista y, por ello, estarán atentos a sus primera elección Sergio Canales, que contó en la etapa final con el técnico asturiano, Bartra, que lo hizo a principios de la pasada temporada... y Borja Iglesias.

El seleccionador español pasó la pasada noche por los micrófonos de El Transistor y ahí desveló que el 'Panda' es uno de los candidatos a ocupar la delantera de la 'roja'. "Diego Costa está en la prelista de 52 pero no está teniendo suerte con las lesiones, veremos si juega esta jornada. También están Morata, Rodrigo, Borja Iglesias...", aseguraba ante los micrófonos de Onda Cero. Tal vez la lesión de Borja pueda perjudicarle en este momento, pues no volvería a jugar antes de que Robert Moreno diera la lista, pero el hecho de estar ahí indica que podría contar con él a lo largo de la temporada.

El seleccionador español, entre otras cosas, también habló de la importancia de Sergio Ramos -"Es un ejemplo en el día a día, no es un jugador intocable pero sí imprescindible ahora mismo", indicó- y de a quién había votado para el premio The Best: "He votado a Messi, me parece el mejor jugador de la historia y lo será hasta que él quiera, a Hazard y a De Jong".