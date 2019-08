Emerson: "La afición y nosotros merecemos un título"

Es probable que este sea el año de Emerson con el Betis, como ya ha dado a entender su brillante actuación durante el debut ligero ante el Valladolid, donde pudo anotar una asistencia, la del gol de Loren Morón.

Para ello ha recorrido un largo camino de trabajo y constancia. "Cuando me fui con la selección estuve mucho tiempo pensando que las cosas tenían que salir bien, que tenía que trabajar, escuchar y aprender más. Para que las cosas vengan con acierto. Llegué con la cabeza centrada, cuando las cosas se trabajan bien, salen bien", explicó a medios oficiales del Betis.

Este esfuerzo es el que ha posibilitado que el defensa brasileño ya sea titular, después de firmar su primer gol verdiblanco esta pretemporada, ante el Querétaro. Sin duda, una anotación que supuso para él un chute de autoestima. Por eso, no duda en expresar que cree que marca "bien", a pesar de que muchas veces escucha "a gente" decir que no sabe "manejar la defensa".

Eso sí, es consciente de que tiene "cosas que mejorar", sabiendo cuáles son sus puntos fuertes: "El ataque es lo que tengo mejor pero voy mejorando también para ser un buenísimo jugador".

Ante esta progresión paulatina, Emerson quiso mencionar la ayuda que le presta el técnico bético: "El campo que Rubi hace es perfecto. Me llama y me dice que tengo que hacer esto y esto. Las pongo en la cabeza y en el partido me acuerdo de eso. Exige mucho que baje, que presione". Además estima que el conjunto está "mejorando defensivamente".

El hecho de que el brasileño vea cada vez más resultados de su trabajo, le permite crearse nuevos objetivos que implican mucho compromiso con el Betis: "Quiero ganar. No me gusta pasar por equipos y pasar por pasar. Quiero pasar por tener mi nombre aquí, hacer cosas, ganar títulos es muy importante".

Y es que parece que ya sabe muy bien cuáles son los valores del club en el que se encuentra, y el importante puesto que asume la afición: "Por la afición y las personas que trabajan me gusta mucho estar aquí. Ellos y nosotros merecemos un título. Es mi ilusión, ganar alguna cosa".

"Quiero agradecer a todos por el apoyo que nos dieron. Desde el principio hasta el final. Celebrando cada jugada, estuvieron con nosotros hasta el final. Me encanta ser parte de esto y que sigamos aquí, vamos a hacer cosas buenas", expresó con ilusión ante este curso que no ha hecho más que empezar.