Rubi: "Borja lo tiene difícil para Barcelona"

Rubi, técnico del Betis, ha atendido este viernes a los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa al partido liguero de este domingo frente al Barcelona, en el Camp Nou. Un duelo para el que el técnico catalán cuenta con todo el plantel disponible, salvo el delantero Borja Iglesias, quien lo tiene muy complicado. "Borja tiene muy pocas posibilidaes, mañana por la mañana lo decidiremos con el doctor, pero difícil. Hay esguinces y esguinces, si fuera más leve... Ha sido importante, jornada 2, al final le va a dejar un dolor residual al forzar. Es cierto que está evolucionando muy bien, por eso está todavía esa ventanita abierta a forzar", explicó el entrenador del Betis, quien dice estar preparado para lo que haga falta en el Camp Nou: "Nos planteamos todas las posibilidades. Hemos trabajado con defensa de cuatro, de cinco... Vamos preparados para utilizar cualquier tipo de sistema".

"Puede darse la circunstancia de que vayamos sin Joel y Borja, pero mi confianza es total en cualquier jugador que pueda actuar. Tenemos una plantilla lo suficientemente doblada de posiciones para que el entrenador no sufra por esa circunstancia. El jugador que salga va a salir con la confianza del entrenador", explicó Rubi en relación a las posibles bajas que pueda tener frente al Barcelona, estando confirmada la del arquero, que fue expulsado el pasado fin de semana frente al Valladolid.

Muchas más dudas tiene Rubi a la hora de pensar de que Messi, finalmente, no llegará al partido. "Pienso que Messi va a jugar de inicio. Preferiría que tuviera un resfriadito. Yo no las tengo todas conmigo en que no esté Messi. El Barça siempre es el Barça. El caso de Messi es un jugador diferencial, va a parte. Pero el resto también, pueden tener alguna baja, al igual que nosotros. Hay que ir con un punto de valentía, porque si no eres valiente en estos partidos no puedes sacarlo, pero sabiendo qué partido es".

Por ello, Rubi lo tiene claro cuando es preguntado por qué tipo de Betis se verá en Cataluña: "Creo que el equipo tiene que ir para arriba aunque sea poco a poco. Si recuperas puntos ya empezamos a animarnos".

Sobre su condición de exentrenador del Espanyol y la rivalidad que ha vivido como tal ante el Barcelona, Rubi prefirió centrarse en el presente, asegurando que para él "el derbi va a ser" cuando le "toque jugar contra el Sevilla". "Para mí lo otro ya no son derbis", apostilló.

Junto a ello, indicó que ya tiene claro diez de los once jugadores que saltarán de inicio el domingo al césped del Camp Nou, teniendo sólo la duda de un futbolista (Borja Iglesias) que resolverá este domingo: "Cuando tengo clara la alineación, completo la convocatoria. En base al rendimiento durante la semana y a las posiciones. La alineación, quitando a un jugador que acabaré de decidir mañana, tengo muy claro quiénes van a ser".

Centrándose en el partido en sí, auguró un Betis valiente, pues "si vas con exceso de respeto, saltas perdiendo 1-0". "Hay que ir valiente pero sin cometer una tontería. Esa mezcla para mí es muy importante. Hay que saber dónde y cuándo se puede presionar. Cuándo vale la pena arriesgar en la salida de balón".

Sobre la polémica abierta a lo largo de la semana en relación a las entradas por detrás, Rubi se mostró partidario del proteccionismo actual: "Me parece muy bien que las entradas excesivamente duras se penalicen fuertes. Hoy en día ser futbolista de ataque porque el reglamento cada vez te protege más. Se está protegiendo la creatividad".