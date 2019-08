"Borja y Messi no deben forzar"

"Borja y Messi no deben forzar"

Ángel María Cuéllar Llanos jugó nueve temporadas en el primer equipo del Betis, después de pasar por su cantera, y dos años en el Barcelona.

A día de hoy, mientras espera una oferta para volver a entrenar, colabora con la cadena televisiva 'Gol' como analista y comentarista, para seguir siempre ligado al mundo del fútbol.

En este contexto, ha hablado para 'Esport Cope' de cara al duelo del domingo entre sus dos exequipos, choque para el que, a su juicio, no deberían arriesgar su físico las estrellas de uno y otro. "Tanto Messi como Borja no deberían arriesgar. Las lesiones en el sóleo (caso del culé) son complicadas. Es cierto que el Barça tiene urgencias por empezar a ganar, pero no debería forzar".

"Valverde no lo tiene fácil para recomponer la delantera y veremos que se saca de la chistera", agregó sobre este asunto el extremeño, quien tuvo palabras de elogio para Rubi, a pesar de debutar en el Benito Villamarín con derrota. "Rubi también es un entrenador muy valiente, como lo era Quique Setién, pero maneja otro tipo de registros y otro tipo de situaciones defensivas para hacer un equipo más equilibrado", opinó.

Cuéllar se mostró muy crítico con Dembélé: "Se está autodescartando de manera definitiva. Todos los jóvenes cometen errores, pero este chico no rectifica".