Lista de convocados del Betis para medirse al Barcelona

El Betis acaba de hacer pública la lista de convocados para medirse al Barcelona en el Camp Nou mañana y en la misma no ha entrado finalmente Borja Iglesias, que no se ha recuperado a tiempo del esguince de tobillo que sufre.



Tampoco figura en la citación el último fichaje verdiblanco, Álex Moreno, mientras que se estrenan esta temporada Aissa Mandi y Andrés Guardado, que no participaron en el primer duelo del campeonato. También está en la convocatoria Sergio Canales, que se perdió el primer partido por unas molestias.



Fuera de la lista se queda Barragán, que sí estuvo en el banquillo en el primer partido ante el Valladolid.



La otra novedad, lógica por otro lado, es la presencia de Dani Rebollo como portero suplente por la expulsión de Joel Robles en el choque ante el Valladolid.



El sustituto del arquero en la portería será Dani Martín, que ya debutó en el estreno liguero.



La lista de 19 jugadores la componen: Dani Martín, Dani Rebollo, Emerson, Feddal, Bartra, Mandi, Sidnei, Pedraza, Javi García, Guardado, William Carvalo, Kaptoum, Canales, Lainez, Joaquín, Fekir, Tello, Juanmi y Loren.







