Rubi ve a su equipo "con ganas de rebelarse" tras sufrir dos derrotas

Sevilla, 30 ago (EFE).- El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', manifestó este viernes que su equipo afronta la tercera jornada de LaLiga Santander, el sábado como local ante el Leganés, "con ganas de rebelarse y revertir esta situación" tras haber perdido en las dos primeras y por haber "hecho cosas mal".



Rubi, que atendió a los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en el estadio Benito Villamarín, advirtió que el Leganés "juega con marcadores muy corto", se trata de un "equipo muy intenso, vertical y con buen balón parado", por lo que será "difícil de sacarse de encima" un compromiso para el que podrá contar con el delantero Borja Iglesias, ya que "su tobillo está recuperado".



Pese a ello, el técnico catalán no ha decidido si el ariete recién fichado será titular, ya que está "contento" con el rendimiento de Loren Morón, autor de dos de los tres goles que lleva el Betis, y posible ariete de inicio, ya que "los partidos son largos y al final necesitas tener otro plan".



El preparador del actual colista opinó que el Betis debe "ganar sí o sí" al Leganés pero no por su plaza en la tabla, sino porque "este club tiene que tener la presión de ganar siempre el siguiente partido" y también deseó, tras dos derrotas, "recuperar el ambiente fantástico" vivido en la "primera jornada" frente al Valladolid (1-2).



Rubi insistió en que su equipo no ha puntuado porque ha "hecho cosas mal, pero también es cierto que el primer partido fue extraño al jugar con uno menos" desde el minuto 8 -expulsión de portero Joel Robles-, "y el otro día, el Barcelona tuvo un nivel de presión espectacular", lo que no quita para que haya que ser "exigente" para "sacar un partido importantísimo" frente a un "rival que no te deja respirar".



El preparador barcelonés no ha "cerrado la puerta a posibles salidas" de su plantel "pero tiene que interesar a todas las partes", lo mismo que espera "una oportunidad de mercado que mejore" lo que tiene y "si no" , tratará "de sacar adelante la temporada con lo que hay".