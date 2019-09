Sidnei: "Nuestro objetivo es acabar en Europa"

El brasileño Sidnei ha comenzado la temporada siendo un fijo para Rubi en el centro de la defensa verdiblanca y solo unas molestias en el último encuentro ante el Leganés le obligaron a ser sustituido. Ahora, con un fin de semana para descansar, el central confía en recuperarse. "Estos días estamos trabajando en ellas y me encuentro bien", ha confesado en una entrevista para Deportes Cope Sevilla.

En cuanto a los objetivos marcados para la presente temporada, el brasileño ha sido sincero: "Me siento muy bien, estamos trabajando para crecer individualmente y luego como equipo para conseguir nuestro objetivo que es acabar en Europa. Pero LaLiga es muy competitiva y hay equipos muy duros".

Pese al cambio en el banquillo, Sidnei ha reconocido que "la exigencia es la misma". "Siempre salimos al campo con la misma responsabilidad, ganar cada partido. La manera de jugar cambia porque cada entrenador tiene su idea pero nosotros seguimos en la misma línea. Quiere lo mismo que nosotros, ganar siempre y estamos trabajando para eso para cada día ser más fuertes y llevarnos los tres puntos en cada partido"., ha apostillado.

Ese cambio de Setién a Rubi también ha afectado al sistema, en el que ahora juegan solo dos centrales: "Lo llevamos bien, es una manera diferente de jugar, de encarar los partidos, pero en pretemporada y ahora este principio de liga estamos trabajando mucho y esperamos que vaya bien. No noto mucha diferencia porque ya he jugado mucho con cuatro y me he sentido muy bien".

El central sabe que hay mucha competencia en su demarcación, pero está preparado para darlo todo: "Tienes que estar preparado para cuando te toque jugar dar lo mejor para ayudar al Betis".

Finalmente, no llegó el refuerzo en el pivote, pero no es algo que preocupe a la plantilla: "No hace falta, de alguna manera tenemos una plantilla muy amplia con grandes jugadores y estamos preparados para conseguir nuestros objetivos en LaLiga con lo que tenemos". Creo que tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo y creo que este es el camino y seguir sumando de tres en tres y pensando partido a partido".

Por último, sobre las llegadas de Borja Iglesias y Fekir, el brasileño se congratula por contar con "grandes jugadores" y ha admitido que le queda la espina de haber podido jugar todavía con la seleccción brasileña: "Siempre nos queda eso porque al final todo jugador tiene el sueño de llegara a la selección".