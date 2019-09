Rubi no pierde detalle del Betis Deportivo

No hay partido del primer equipo por las fechas FIFA, pero eso no significa que Rubi no tenga trabajo. El técnico verdiblanco no para y hoy se ha dado cita en la ciudad deportiva del Betis para ver en directo las evoluciones del primer filial bético, que se medía al Utrera.

Técnico criado en el fútbol base y amante de la cantera, Rubi quiere estar encima de lo que se cuece en la academia de la Avenida de Italia.

En el Betis Deportivo hay futbolista a los que conoce sobradamente porque ha trabajado con ellos. Es el caso, por ejemplo, de Ismael, que trabajó durante casi toda la pretemporada con el primer equipo.

También de otros como Raúl García, delantero que también ha exhibido sus condiciones en pretemporada. Al punta sólo lo pudo ver 23 minutos sobre el terreno de juego porque tuvo que ser sustituido por lesión. Su lugar lo ocupó Mizzian.

En el equipo inicial también figuraban Édgar, Robert o Rodri, futbolistas que también han estado ya a las órdenes del preparador bético.

Junto a Rubi también estaba el director de cantera, Miguel Calzado, que espera que su proyecto siga evolucionando y regrese a Segunda B.