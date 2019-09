Catalán: "El Betis compite de tú a tú con el Sevilla, Athletic, Celta, Real Sociedad..."

José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, ha repasado este mediodía la actualidad del conjunto verdiblanco en una semana donde vuelve el fútbol a la Liga y en la que los de Rubi se medirán al Getafe tras vencer al Leganés. "Ese triunfo ha tenido un valor incalculable, todos pasamos un rato malo con el 0-1, el empate fue rápido y fue fundamental. Ahora este descanso nos ha venido bien a todos para asentar un poco y al equipo para coger ese ritmo", ha explicado en Radio Marca Sevilla.

Así analizaba el dirigente el inicio de Liga del equipo de Rubi: "El ambiente y la ilusión que percibí en el primer partido de Liga creo que hacía muchos años que no se daba. El campo estaba prácticamente lleno en agosto, algo increíble. Ante el Valladolid no salieron las cosas y contra el Barcelona fue distinto. Todos sabemos lo que es el Betis y la ilusión que tenemos los béticos pero la realidad fue cero puntos en dos partidos. Pudimos ganar al Leganés, tenemos elementos para pensar que tenemos una buena plantilla para hacer un buen año".

Cómo ha visto a Rubi: "Tengo mucho contacto con él. El Betis es un reto grandísimo, como se vive el Betis no se viven otros equipos, lo veo como un trabajador incansable, una persona que intenta entender todo muy bien, sencillo y dialogante. Estaba preocupado tras los dos primeros partidos como es normal, pero a la vez con calma para tomar decisiones. Creo que sale fortalecido del último partido, creo que tenemos un entrenador con madurez e ideas muy claras, espero que nos lleve al éxito como todos queremos".

El Betis es diferente: "Cuando nos reunimos con posibles entrenadores o futbolistas y le contamos lo que es el Betis, todos saben de la presión que hay, conocen al Betis, pero cuando llegan aquí es mucho más. Rubi ahora se está enterando, pero a grandes jugadores y entrenadores lo que les gusta es eso".

Rubi no morirá con su idea: "No tiene ese nivel de cabezonería, él quiere sacar lo máximo a los jugadores y aprovechar cada herramienta. Tiene su línea marcada y esa constancia, ese equilibrio y se adapta a sus jugadores, al rival... Pero su dinámica de trabajo es clara. Estamos muy contentos con él, tiene dedicación y tenemos que tener esa paciencia".

Etapa de Setién: "Es un balance muy positivo, me quedo más con lo positivo que lo negativo, me quedo con ese estilo de juego que logró impregnar en el Betis que hacía mucho tiempo que no se veía. Ahora estamos en una nueva etapa, a Setién le agradememos todo lo que ha hecho por el Betis. El Betis es muy grande pero muy complicado de llevar, es muy dificil de gestionar, vamos a ayudar a Rubi en todo lo posible y seguro que se receta de trabajo nos llevará a los resultados".

Objetivo de la temporada: "Lo decimos bien alto, nuestro objetivo debe estar todos los años en competir por Europa. El objetivo está absolutamente claro, pero competimos contra otros equipos. Esta misma mañana nos ha comunicado los límites de control económico y somos los octavos, es decir, que solo hay siete equipos que pueden gastar más que nosotros, y algunos de ellos casi más del doble. Estamos a unos 10 millones del Villarreal, pero a 80 del Valencia o del Sevilla, eso es una diferencia importantísima, pero no quitamos esa ambición y ese objetivo, porque estando en Europa creceremos más".

Rabia de la décima plaza del año pasado: "Todos los béticos estábamos con una ilusión mágnífica en enero, y en febrero... Si hubiéramos llegado a la final de Copa estoy seguro que la hubiéramos ganado y podríamos haber quedado cuartos perfectamente. El propio entrenador lo dijo y se hizo, pero las dos eliminaciones fueron un golpe bestial, fue difícil levantarse. Sufrimos una falta de poderío atacante o incluso una mala racha y no logramos lo que queríamos".

Tiene mejor plantilla que el Sevilla: "Creo que el Betis compite de tú a tú con el Sevilla, Athletic, Celta, Real Sociedad... Queremos competir por Europa, esa es nuestra línea. Luego cada plantilla es mejorable, hasta la del Madrid y el Barcelona, per nosotros miramos al Betis. Tenemos argumentos para luchar por Europa, pero también depende de que el otro equipo lo haga mejor o peor".

Estuvo cerca de llegar el pivote: "Nos hemos quedado muy cerca de esos 100 millones de límite. El último día estuvimos muy cerca de hacer una incorporación. Emre Can es uno de esos jugadores que se llaman 'Top' pero no nos gusta hablar de nombres propios porque estaríamos con las cartas sobre la mesa en futuros mercados. Son opciones que hemos movido y seguiremos moviendo, incluso ya es trabajo que ya está hecho".

Y algún otro fichaje: "Los béticos tienen que entender que hay que contar con la opinión del entrenador, de la secretaría técnica. Todos los equipos son mejorables, al final es cuestión de confiar en los jugadores que tienes, luego hay que ver situaciones puntuales, la posición del mediocentro defensivo no fue la única de final de mercado. Hubo jugadores Top en otras posiciones. Tenemos una plantilla con un equilibrio y más compensada que el año pasado. Vamos en buena línea y estamos contentos. También estamos echando un ojo en la cantera, ahí tenemos otros jugadores que han gustado a nuestro técnico".

No entrar en Europa sería peligroso: "Todo depende de cómo vaya la temporada. Entrar en Europa es fundamental, dar victorias a la afición es el sentido del Betis. Esto es fútbol, depende de que haya equipos que lo hayan hecho magníficamente... Si nos ponemos en ese escenario, no sería algo dramático para nosotros, mientras el equipo siga desarrollando su valor, es cuestión de persistir. Me quedo con la parte optimista y espero que podamos darle este año muchas alegrías a la afición".

Su operación más complicada: "La operación de Fekir es una locura vista desde cualquier sitio. Cuando se filtró el nombre muchos se mofaron de que el Betis lo estuviera intentando, pero demostramos que fuimos capaces de convencer a un futbolista de esa talla. Esa operación me dejó muy satisfecho, ha sido un trabajo en equipo importante, en la sombre, de muchísimo tiempo... Trabajo como ese se ha seguido haciendo con jugadores Top que no se pueden decir. El caso de Borja es diferente, hemos pagado la cláusula porque lo valía. Había otros equipos que también lo pagaban pero él quiso venir al Betis y conseguimos que nos esperara".

Relaciones con el Espanyol: "Al final me pongo en la piel del Espanyol y lo entiendo perfectamente, y más aún con ese desaire por el tema de Rubi o de Pau López. Nosotros hemos jugado nuestras cartas y tuvimos vender jugadores para poder comprar".

Ofertas por Loren: "Es cierto que ha habido ofertas por Loren y otros jugadores del Betis. En este caso, contamos con Loren, siempre lo hemos hecho. A Rubi le gusta y cuenta con él. Nosotros tenemos una relación muy transparente con los jugadores y los agentes. Loren está muy contento en el Betis, su fase de crecimiento todavía sigue adelante y encantados de que siga con nosotros".

El mercado sin Serra Ferrer: "Este verano se ha fichado de una forma muy parecida a la del año anterior. El nuevo organigrama se acaba de implementar y dará sus frutos en el futuro, prácticamente el método de negociaciones, de búsqueda de jugadores ha sido de la misma manera que el año pasado".

Relación con Serra: "Con Lorenzo no he vuelto a hablar, volvió a Mallorca. Fue un final de temporada desagradable, explicamos lo que queríamos y él tomo su decisión de no tomar este nuevo rol, lo respetamos y le deseamos lo mejor porque es una leyenda en el Betis. Sufrimos muchísimo con la salida de Lorenzo, no era lo que queríamos. En el caso de Quique es distinto, todo entendimos que se había llegado a una situación muy completo".

El interés del Barça por Emerson: "No existe ninguna cláusula, lo que ha salido hoy no es real. Casi todas las semanas hablo con el Barça sobre él, viene a verlo casi todos los partidos pero no habido ninguna posibilidad de que saliera ni pagando. Ni el enero tampoco la hay. No puede ser y no ha ocurrido, no te digo que pudiera ocurrir en el futuro pero entonces tendrías que ver si es bueno para el Betis".

Renovaciones de Joaquín y Guardado: "Acabamos de terminar el mercado y ahora es el momento de ponerse con futbolistas puedan renovar. Son casos diferentes. Con Joaquín no nos hemos sentado pero no hace falta, mientras Joaquín siga a este nivel, va a se lo que él quiera. Es una relación de muchísima confianza. A Guardado le queda un año de contrato, no es bueno estar así, se merece tener una seguridad mayor y estamos hablando para tratar esa renovación. El Betis está dando muestras que reconoce a los jugadores que rinden y se implican con el club".

Nivel de la portería: "Joel es un portero de garantías, con la salida de Pau se plantearon diferente opciones, más veteranos o más jóvenes. Nos decidimos por Dani Martín, manejamos buenos informes de él y creo que puede darnos años de mucho rendimiento. Hay que tener paciencia con los jóvenes, el propio Pau López se marchó de segundo o tercer portero al Tottenham con 23 años y le vino muy bien. Dani Martín es un portero de muchísimo futuro".

Interés del Betis en Adrián: "Han habido contactos, tenemos una relación magnífica desde que iba a la grada. He tenido contacto personamente con él, se valoró la opción de que llegara pero al final no se ha dado la posibilidad y estamos encantados de que se haya ido al Liverpool. Le deseamos lo mejor desde aquí, que sigue siendo su casa".

Ceballos y Fabián, en la selección: "Es un orgullo y una alegría que hayan salido de la cantera del Betis. Ahora hay que tener los pies en el suelo y saber de dónde venimos. Son dos jugadores que querían salir y no se les puede retener contra su voluntad, pero salieron por su cláusula de rescisión. Nuestra intención en el futuro es que jugadores de esta valía no tengan que salir del Betis para jugar la Champions".

Obras de la ciudad deportiva: "Arrancará pronto y estará finalizada para final de temporada".