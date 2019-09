Pedraza: "El objetivo tiene que ser estar en Europa League o Champions"

En su extensa entrevista condedida a ESTADIO Deportivo, Alfonso Pedraza, además de repasar cómo fue su llegada al Betis y los motivos que le llevaron a dejar el Villarreal, desvela cómo vive la competencia en el lateral zurdo con Álex Moreno, su debut oficial en el Villamarín, el comienzo de LaLiga y los objetivos trazados a nivel colectivo para esta temporada.

- ¿Cómo va la adaptación al lateral? Porque siempre ha sido carrilero, interior o extremo pero Rubi apuesta por usted como lateral.

- Llevo toda la vida siendo extremo pero el año pasado ya jugué varios partidos de lateral. Yo vengo con esa idea y firmado como lateral. Centrado en que soy lateral. Cada día aprendo algo nuevo, nuevos conceptos y trabajo para seguir fortaleciéndome en esa posición.

- Tiene de compañero y competencia a Álex Moreno, que también pasó por esa situación ¿le ha dado algún consejo, le ha ayudado para adaptarse?

- La verdad es que no hemos hablado sobre ello. Ante todo está el equipo y la rivalidad y la competencia tiene que surgir de nosotros para dar la mejor versión. Tanto Álex como yo nos ayudamos para estar mejor y estar a disposición del míster que es el que luego decide.

- Álex y usted sois futbolistas con tendencia ofensiva que jugáis en la misma posición ¿Qué podéis aportar siendo similares?

- Somos un poco diferentes. Yo soy más de potencia y trabajo. Álex sí es muy técnico, con mucha calidad y que puede jugar de interior algún partido. Defensivamente somos, prácticamente, iguales, pero atacando soy más potente y él más técnico.

- Para nada estaría descartado que os viéramos juntos en un once titular entonces...

- Sí, yo creo que Álex puede jugar en la posición de extremo e interior y yo de lateral. Al final siempre estamos jugando con interiores que aparecen por dentro y Álex es un jugador que se puede adaptar ahí.

- Porque Rubi es un entrenador que os está planteando un sistema en el que ambos laterales tenéis bastante importancia no sólo en defensa sino también en ataque. Eso os potencia para ser más completos.

- Sí, la verdad es que nos viene bien porque nos deja a nosotros todo el carril para subir mucho más. Y luego el Betis es un equipo que debe tener la posesión de balón con los jugadores que tenemos y ahí combinan para después buscarnos y eso a nosotros nos da mucha vida.

- ¿Cómo es Rubi? ¿Cuál es su impresión? ¿Qué le ha pedido?

- Es un entrenador que está muy encima de nosotros. Sabe lo que quiere del equipo y, sobre todo, lo que podemos dar. Estamos trabajando cada día mejor. Sí es verdad que no hemos empezado como nos hubiera gustado ante el Valladolid pero el equipo está dando una imagen muy buena. El partido contra el Leganés fue el mejor que hemos hecho durante la temporada y la pretemporada. Desde el minuto 1 hasta el 90' supimos llevar el partido, incluso poniéndonos 0-1 en contra, remontamos y creo que se vio cómo entrenamos y lo que queremos. Nos está contagiando mucho para poder remontar partidos aunque se pongan mal. También gracias a la afición, que nos da y nos apoya mucho.

- Es una de la diferencias con el Betis del año pasado, que era vistoso, pero quizás no se veía esa intensidad y esa capacidad de reacción. Incluso con el Valladolid, con uno menos, siempre fuisteis a por el partido, no os sentisteis inferiores con diez...

- No, no, yo creo que ese punto de intensidad nos lo está metiendo Rubi en los entrenamientos, que son duros. Todo lo que hacemos se refleja en los partidos. Y eso a nosotros nos da la vida.

- ¿Qué le ha sorprendido del vestuario o quién?

- Para mí, el número uno es Joaquín. Tanto en el vestuario como en el campo. Lo que hace con la edad que tiene. Un jugador, con 38 años, que haga lo que hace tiene mucho mérito. Es el que más destaca cada día y el que le da vida al vestuario. Joaquín es un capitán de los pies a la cabeza. El primero que está para ayudarnos, que lo hace en el campo, que trabaja y eso al final es de admirar y valorar.

- Aparte de Joaquín, hay tres jugadores que están acaparando los focos en este principio de temporada. Loren, Borja Iglesias y Fekir... ¿qué opina de ellos?

- Al final lo que vende en este deporte es meter goles. A Loren no lo conocía y la verdad es que está haciendo un grandísimo comienzo de temporada, metiendo goles. y eso le va a dar confianza para seguir así. Fekir es otro jugador que no conocía, pero me ha sorprendido. Es un jugador que nos está dando mucho con balón y eso lo notamos bastante. Es un espectáculo. Y con Borja, ya lo conocía del año pasado y del Villarreal que coincidimos en la cantera, y es un jugador que cada día es mejor. Es un poco mayor que yo, no llegamos a jugar juntos, pero sí lo conocía de la residencia. Era así de extrovertido como muestra. No ha cambiado nada, es una gran persona y muy buena gente. Luego dentro del campo sabemos lo que nos va a dar. Contra el Leganés entró y nos dio mucho y esperemos que siga así.

- ¿Comparte el objetivo de la directiva de que el Betis tiene que estar o luchar por Europa siempre?

- Lo comparto al cien por cien. Con el equipo que tenemos y con la apuesta que ha hecho el club, el objetivo tiene que ser estar en Europa League o Champions. Sabemos que es difícil, que todo está igualado, pero tenemos que luchar por eso.

- ¿Cree que la gente es consciente de lo que cuesta ganar hoy en día un partido? Sabiendo que todo se ha igualado mucho, que el nivel medio-alto de LaLiga ha subido mucho en los últimos cursos...

Nosotros sí que somos conscientes. El ejemplo claro es el año pasado, donde hubo muchas sorpresas, el Alavés y el Getafe arriba. En principio, no son equipos vistosos ni de excesiva calidad, pero sí de mucho trabajo. Lo que nos demuestra es que el equipo que tenga mucha calidad pero no mucho trabajo se le pueden escapar puntos para estar a día de hoy arriba.

- Una de las claves es que no se escapen puntos del Villamarín.

La clave es ganar siempre en casa y fuera igual. Sabemos que como visitante es más difícil pero dentro de casa tenemos que sacarlo todo.

- Hablando de la afición, a la que ha alabado anteriormente. Ahora se suele diferenciar dos tendencias dentro de la misma, una parte que acepta el rendimiento que da el equipo y otra que exige ganar y resultados... ¿cree que está en su derecho de exigir mejores resultados?

- Pienso que aquí en el Betis sí está en su derecho para exigir. Esto es un club grande y tanto en el Villamarín como fuera hay que dar el cien por cien. Sobre todo en el Villamarín llevarte siempre los tres puntos y trabajar y darlo todo por el escudo que llevas.

- ¿Cómo ha sido jugar como local en el Villamarín? Tuvisteis el aperitivo del homenaje de Rubén Castro contra Las Palmas, pero no fue igual que el comienzo de LaLiga contra el Valladolid imagino, donde a pesar de estar con diez la afición os arropó.

- La afición es increíble. La verdad es que jugar en este campo y con esa afición te llena de orgullo y sobre todo de motivación para dar el cien por cien y lo mejor en cada partido.

- ¿Qué rivales ve que puedan luchar por el mismo objetivo que vosotros a día de hoy?

- Hay rivales. Está el Athletic, que ha empezado muy bien, la Real Sociedad, que puede estar ahí arriba también, Sevilla, Valencia, Celta, que se ha reforzado muy bien, alguno sorpresa como Getafe y Alavés el año pasado, y luego pienso que el Villarreal también estará ahí con el equipo que ha hecho está para luchar. Hay muchos conjuntos para pocos puestos, por eso sabemos de la dificultad que tendría meternos en la Europa League, pero nosotros con el equipo que tenemos, tenemos que aspirar a eso o incluso más.

- Ve al Sevilla como rival ¿Cree que el Betis puede recortar las distancias que ha habido en estos últimos años? ¿Podéis quedar por encima?

- Creo que sí, somos un club exigente, pero sabemos que cada año es un mundo y por qué no. Este año con el equipo que tenemos no le tenemos miedo a nadie y tenemos que luchar por estar lo más alto posible.