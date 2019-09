Fekir, sobre el Liverpool y su rodilla: "Buscaron una excusa"

Nabil Fekir sigue estando en boca de todos en Francia. Su gran comienzo de temporada con el Betis y su última asistencia con la selección francesa -sólo necesitó seis minutos para exhibir su clase- confirman la enorme calidad del flamante fichaje verdiblanco.

En una entrevista en L'Équipe, el ex del Lyon se sincera sobre su decisión de llegar al conjunto verdiblanco y explica cómo le afectó el hecho de que no se consumara, un año antes, su transferencia al Liverpool.

"Había que poner una excusa", resume el talentoso atacante acerca del porqué que se esgrimió para que se llevara a cabo su incorporación al equipo red y que se achacó al examen médico. "Si mi rodilla estuviera realmente en una situación crítica, ¿crees que Jean-Michel Aulas me hubiera hecho esa propuesta?", señala Fekir, que apunta directamente a su exrepresentante, Jean-Pierre Bernés. "¿Quiere saber la verdad? Sepa que ni yo la conozco. Le aseguro que pasé el examen médico y decidieron no firmarme. Querían hacerme creer que era la rodilla, pero buscaron una excusa y los exámenes médicos en Clairefontaine fueron muy claros... ", dice el francés, quien no culpa al Liverpool del desenlace. "Lo que me molesta es que, al tratar de presentar este problema pseudo-físico, otros clubes que estaban potencialmente interesados se retirarno. Pero detrás, cuando no te rodeas de buenas personas, te duele" , agrega Fekir, apuntando claramente a su exagente.

De hecho, a raíz de aquel fichaje frustrado, Fekir decidió romper con Bernés. "Me dolió porque había una increíble cantidad de mentiras contadas al respecto. Todo lo que se dijo sobre mi familia en particular. Les duele, ya que me duele... especialmente cuando sabes que lo que se transmite no es cierto", asegura.

De lo que no tiene dudas Fekir es de su fichaje por el Betis, un club en el que se encuentra muy cómodo y en el que es importante desde el primer día. "Estoy satisfecho de forma humana y deportiva, eso es lo que cuenta. La Liga es un campeonato que siempre me ha atraído y hoy tengo la oportunidad de evolucionar en un club familiar. Encontré nuevamente la motivación que, tal vez, se perdió un poco el año pasado", subraya.

El '8' del Betis lo tiene muy claro. "Lo más importante es que estoy en mi cabeza, es mi elección, no me arrepiento".