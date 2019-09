"La renovación de Joaquín es de justicia deportiva"

Eduardo Espejo, agente del bético Joaquín Sánchez, habló sobre la posible renovación del futbolista, cuyo contrato con la entidad verdiblanca expira el 30 de junio de 2020.

"Aquí cuentan la ilusión y lo que él quiera. Las decisiones son las que son. Joaquín es muy honrado, consigo mismo y con la entidad, y si él lo ve lo ve, y si no lo ve lo va a decir. Es un tema de justicia deportiva, que él lo tenga claro y ya veremos", dijo el representante en los micrófonos de Radio Marca, añadiendo el halago hacia su representado: "Si la ilusión no la conviertes en rendimiento, lo que se ve en el campo sólo puede venir de la ilusión y el trabajo, a lo que hay que unirle la enorme calidad que tiene. No sólo es la longevidad, es que está dando un rendimiento bueno y está siendo decisivo en distintas situaciones. El balón que le da con el exterior a Canales en el segundo gol del partido ante el Leganés está al alcance de muy poquitos. Ahí ves la implicación. Y esa ilusión que tiene por esas trece barras y lo que él quiere a este equipo... Lo metes todo en la batidora y sale un chaval de 37 años".