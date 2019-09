Rubi: "Tenemos que ser más prácticos desde el principio"

Rubi comparecía en sala de prensa para analizar el choque ante el Getafe, en el que el Betis ha sumado un punto pese a acabar con nueve y estar con diez desde el minuto 25.

- ¿Qué valoración hace del partido?

- Un partido que esperábamos, de máxima lucha, de máxima entrega, por un lado, pero por otro lado, otra vez nos hemos quedado con diez, lo que nos ha condicionado mucho, pero nos hemos vuelto a rehacer. Hacemos cosas extrañas, entregamos balones en zona de creación, pero con diez hemos jugado mucho mejor, hemos podido sacar el partido adelante.

- ¿Cómo explica que jugaran mejor con uno menos?

- Estábamos concediendo demasiadas ocasiones, en situaciones en las que debíamos asegurar. Sí que es cierto que habíamos salido bien, habíamos conseguido conectar con los de arriba, un partido igualado, pero la expulsión ha sido muy dura, en la segunda parte hemos demostrado la casta que tiene el equipo.

- Loren, suplente, y Kaptoum, titular. Dos decisiones que la grada se cuestiona.

- La suplencia de Loren ha sido una decisión táctica, tenemos un jugador que es especialista en ocupar los espacios, como Borja, y que pensábamos que nos iba a venir mejor en este partido. Y hoy le ha tocado a Loren, y no queríaamos quemar todas las naves al principio, y por eso ha jugado al final. Y en cuanto a Kaptoum, tengo que decir que la reacción del público me ha parecido sensacional, porque le ha animado en los momentos difíciles. El jugador ha tenido personalidad para seguir pidiendo el balón. Hemos optado por un cambio táctico al descanso y por eso lo he cambiado. A Sergio Canales lo hemos visto muy bien, para ocuparse del pivote. Y no ha sido un cambio por la presión del equipo.

- ¿Qué opinión le merece la actuación del árbitro?

- Estamos en lo de siempre, arbitrar es muy difícil, pero llama la atención que nos hayan hecho 28 faltas y nosotros hayamos acabado con dos menos. Lo de Carvalho es interpretrable, pero lo de Loren, no lo entiendo. Sólo se quería quitar la presión de encima. Hay que superar este momento, pero yo quiero jugar los partidos con 11 porque condiciona mucho.

- Sigue sin verse el Betis que usted busca.

- El problema es que no nos da tiempo. Desde el minuto 23, quedarte con uno menos... Pero tenemos que ser más prácticos desde el principio. Cuando entremos en la regularidad de ser once contra once veremos un Betis mejor.