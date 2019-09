Bartra sueña en grande

"Será un partido que disfrutaré desde el sofá de mi casa en Sevilla, donde estoy disfrutando ahora del fútbol en un club espectacular como es el Betis. Será imposible no recordar todos los momentos vividos en Barcelona y Dortmund", apunta Marc Bartra en una carta dirigida a los culés que publicó ayer la web del club azulgrana y donde el central recordaba sus otros dos equipos, que se miden este martes en Champions.

"Ahora, a pesar de estar en el Betis, un club histórico y con mucho sentimiento y pasión del que me siento un privilegiado de formar parte y que está creciendo muchísimo, siempre que puedo intento seguir los partidos de Dortmund y Barça. La afición del Betis y su estadio no se quedan nada atrás (...) Una afición que no para de animar y que te empuja durante todo el partido (...) Por qué no soñar en ganar algún título con el Betis, tal como he hecho con Dortmund y Barça. El año pasado nos quedamos muy cerca de ganar la Copa. Espero que podamos levantar alguno".