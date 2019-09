Caro Ledesma: "No estoy de acuerdo con el modelo de gestión del Betis"

He comprado 2.000 acciones; hemos firmado un acuerdo Manolo (Castaño) y yo. Me reservo los detalles. Más adelante, los daremos. Yo llegaría a un 6% aproximadamente del capital social. La familia Galera está un poco por encima, Castaño se queda con un porcentaje alto, alrededor del cuatro por ciento; y Ángel (Haro) y Catalán son los que más tienen, con un 10% cada uno", explicaba ayer en los micrófonos de Canal Sur Radio Joaquín Caro Ledesma, empresario que ha adquirido parte del paquete accionarial de Castaño, pese al embargo de los títulos por parte del Mercantil para hacer frente a las cosas impagadas por una impugnación desestimada de la junta de accionistas de hace ocho años.

El empresario del sector de la prevención de riesgos laborales, que salió recientemente del órgano rector heliopolitano, habló claro de sus discrepancias con 'Ahora, Betis, Ahora': "Con Ángel me he llevado muy bien. Con Josemi, también, pero hemos tenido menos relación. No estoy de acuerdo con el modelo de gestión del Betis, porque en los consejos de administración de las empresas están los accionistas más importantes. En el Betis no están la familia Galera ni Castaño. El consejo no puede representar a un 23% de las acciones; podría representar a un 45%, que estemos todos. Ellos han hecho una buena labor en muchas cosas y hay otras en las que no lo han hecho bien. Teníamos que haber puesto este modelo a partir de que el Betis se atomiza y entra gente nueva. Tampoco me ha gustado la ausencia de Lorenzo Serra Ferrer".

Caro Ledesma estima que "lo mejor es estar todos unidos en un proyecto. Los que tienen que estar allí son los béticos más representativos. El que ha puesto el dinero, antes o después", aclarando que no se siente en la oposición de la actual directiva: "No he hecho ninguna oferta por acciones a Serra. Me gustaría estar al máximo nivel, como Haro y Catalán. Fijaos si apoyo que tengo un 6%, estoy fuera del club... y no estoy haciendo nada".