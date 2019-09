Joaquín y el Betis hablan para renovar: "No he pensado retirarme"

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis Balompié, está feliz y eso se le notó en el día de ayer cuando visitó el nuevo programa de los medios oficiales del club 'Todo al Verde'. Allí, el canterano bético, con su inseparable sonrisa, abordó todos los temas de actualidad deportiva del club. Trató el tema de su renovación, que va por muy buen camino, y se deshizo en elogios sobre la afición verdiblanca.

Resacosos aún debido al sufrido empate a uno contra el Getafe, el de El Puerto de Santa María comenzó repasando el comienzo de temporada que ha tenido el Betis: "Llevamos algún que otro partido que nos pasan circunstancias que no son lógicas tampoco y en el más reciente nos llevamos dos expulsiones. Remar en contra, contra un equipo muy agresivo y muy correoso como es el Getafe es difícil. Afortunadamente, de alguna forma, supimos reajustar, intentamos tener presencia en el campo y creo que por muchos momentos fuimos superiores y merecimos el empate. Pero la verdad, no tenemos esa suerte de encarar bien los partidos y de alguna forma lo vimos contra el Leganés que si somos capaces de entrar bien el resultado es diferente y es lo que nos falta".

Prosiguió Joaquín alabando el esfuerzo que está haciendo el equipo en estos partidos: "Hemos sabido remontar y el equipo da la cara. No es lo que queremos, ni lo que nos gusta, porque los partidos son difíciles sacarlos adelante. Estamos deseando que llegue el viernes, hacer un buen inicio de partido y encontrar nuestro juego y filosofía, con lo que venimos trabajando y hacer 90 minutos como queremos".

Cuestionado por los árbitros, que está castigando mucho al Betis, hizo una reflexión interesante: "El fútbol es un deporte de contacto. No se le puede quitar esa vida. Nos gusta que se eliminen los errores, pero a esto se juega con los pies y se puede dar un pisotón o una patada y hay que medir la intención sino va a ver muchas expulsiones y eso es malo".

Ha llegado Rubi y eso ha supuesto un cambio, que no ha sido brusco, puesto que según Joaquín mantienen ciertas virtudes. "Cuando hay un cambio hay diferencias, pero la identidad es clara: queremos ser protagonistas y tener el balón. Ahora somos más agresivos y directos. Defensivamente queremos ser más correctos y agresivos porque los equipos que mantienen la portería a cero tienen más oportunidades de ganar y con el equipo que tenemos arriba, tan potente, casi siempre con opciones de marcar... Nos puede dar la vida".

Apreció mucho el trabajo que está haciendo Rubi y su cuerpo técnico: "Han llegado con ilusión, con ganas de trabajar y de hacer cosas importantes. Cuando llegas al Betis te ilusiona, sabes de su potencial y la afición te contagia. Desde el primer día están trabajando felices. Veníamos de dos años con Quique, con una identidad clara, con una dependencia importante porque todo estaba hecho para jugar de esa forma. Ahora se cambia y no es fácil".

Uno de los puntos que más se debaten es si el objetivo del Betis debe ser Europa. Joaquín lo argumentó extensamente: "Con Quique el primer año fuimos a Europa cuando no era el objetivo. Nadie se lo esperaba y ahora hay que ir a Europa sí o sí... eso lo queremos todos, es lo que queremos de puertas adentro. Estar arriba. Es la ambición del futbolista, del jugador bético, pero es que queda mucho y no es fácil. Cualquiera te puede ganar, pero la idea es estar entre los cinco o seis primeros".

Llegado a ese punto, tuvo palabras para la afición y para los pitos hacia alguno de sus compañeros: "Contra el Leganés la afición estuvo espectacular, sin quitar mérito a Valladolid o Getafe. La afición estuvo cumbre. Luego hay veces que hay run-rún y está claro que lo sentimos y a algunos le afecta más que a otros. Nuestra afición se identifica por llevar al equipo en volandas. Siempre está ahí y jugar en el Benito Villamarín es un espectáculo y al mismo tiempo no es fácil porque es un club potente y fuerte, pero a la vez te tiene que motivar".

Sobre su longevidad y su gran participación en este inicio en LaLiga, Joaquín fue franco: "Si estoy aquí es para jugar, sino me voy para mi casa. Yo estoy aquí para sumar y ser más. Estoy para ayudar y aportar".

Con 38 años, pensar en la retirada no es algo raro, el capitán intentó explicarse: "Uno no quiere sobrar. No es fácil decir cuando. Lo pienso y lo medito con mi mujer y me dice 'Pero si eres el mejor'... No quiero estar de más. Voy a intentar ser justo por el Betis, por mí y por la afición. Cuando lo hablo con ex compañeros me dicen que cuando no esté lo veré".

La renovación es un tema que está muy avanzado según el propio futbolista: "Hemos hablado sobre la renovación. Me gustaría continuar y no se me ha pasado por la mente retirarme. Intentaremos prolongar un año más sin prisa, pero también sin forzar porque no es necesario". Al mismo tiempo Joaquín bromeó sobre alguna gran oferta de algún emirato o China que, por ahora, descarta.

Finalmente, habló sobre el cariño que le da la afición una y otra vez: "Es impresionante el cariño que me da. Salir ovacionado así tantas veces del Benito Villamarín te hace preguntarte: '¿Será la última, la penúltima?' Es un privilegio y una alegría que la gente te tenga esa admiración, ese cariño y ese respeto. Es el valor que me quedo para mí y también para mostrárselo a mis hijas en un futuro cercano".

Así se mostró Joaquín Sánchez, que a sus 38 años se siente aún con muchas ganas de continuar aportando como futbolista y darle más partidos de gloria al Real Betis Balompié.