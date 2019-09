Fekir: "Los derbis no se juegan, se ganan"

El jugador el Betis Nabil Fekir está muy contento con sus primeros meses en el Betis y confía en que el equipo vaya a más para poder lograr el objetivo marcado: volver a Europa.

El centrocampista francés, en una entrevista concedida al canal televisivo de LaLiga, habla de su deseo cumplido de jugar en España, de cómo se fraguó su fichaje, de su adaptación a la ciudad y al calor de Sevilla, de la afición del Betis, de su gol al Barça, del estilo de juego que impone Rubi y lo que le pide, de Joaquín y de un derbi que espera ganar porque, "como se dice en Francia, los derbis no se juegan, se ganan".

El reto de jugar en LaLiga española

"Todo el mundo conoce este campeonato, es uno de los mejores del mundo. Venir a jugar aquí era algo de lo que tneía muchas ganas y he podido cumplir ese reto".

¿Cómo se fraguó su fichaje?

"Tuve una reunión con los dirigentes que fue muy bien. Me explicaron el proyecto que tenían, que querían estar en lo alto de la tabla e ir a Europa. Eso me gustó y no dudé ni un segundo".

Encantando con Sevilla, pese al calor

"Es una ciudad tranquila y hay muchos fans. Es un placer ver que hay tanta cantidad de gente rodeando al club. Me gusta mucho, francamente. Me parece muy, muy bien. Es verdad que hace un poquito más de calor que en Francia, pero es un placer. Te pone de buen humor".

Una fácil adaptación

"Todos me han acogido muy bien: los jugadores, la dirección y el staff técnico. Todos han hecho el máximo posible para que fuese bien y está genial que hagan tantos esfuerzos para que un jugador se sienta tan bien".

La afición del Betis

"Son un público genial, les necesitamos y les necesitaremos durante todo el año. Nos toca a nosotros hacer todo lo que podamos para que ellos estén contentos y todo el mundo esté feliz".

Buen rendimiento individual en el arranque

"Yo me siento muy bien, estoy contento aquí. Además, lo más importante no es el plano individual. Nosotros somos un equipo y lo más importante es que el equipo gane y que vaya bien. Yo voy hacer todo lo posible para dar el máximo por este club".

Su gol al Barcelona en el Nou Camp

"Fue una recuperación arriba. Después Sergio se la pasó a Loren y Loren me dio un buen pase en profundidad. Yo la puse donde la tenía que poner para poder marcar".

Todavía en proceso de adaptación

"Francamente tenemos un buen equipo. Es verdad que en los primeros dos partidos los resultados no han sido los esperados, pero hay nuevos jugadores y nuevo entrenador, y un nuevo staff técnico. Hay que dejar el tiempo necesario para que todo el mundo aprenda a conocerse y a trabajar juntos. Y espero que eso sea pronto".

Convencido de que el Betis irá a más

"Podemos mejorar en todo. Como ya he dicho es el inicio de la temporada y espero que el equipo sea capaz de jugar juntos encontrando los automatismos necesarios, y que tengamos un buen ánimo. Pero yo no dudo de la forma en la que entrenamos y sé que hay calidad. Así que espero que ganemos a partir de ahora y que la máquina empiece a ir lanzada".

Lo que le pide Rubi

"Me pide que juegue liberado. Trabajamos mucho la táctica, las posiciones. Es un nuevo entrenador y eso es nuevo para nosotros, pero por ahora todo va bien. Espero que sigamos trabajando como hasta ahora. Estamos trabajando bien y eso es importante".

Necesitaba un cambio de aires

"En Lyon también tenía mucha libertad, pero en Lyon llevaba mucho tiempo y necesitaba nuevos retos. He venido aquí con mucha ambición y con un traspaso muy alto, así que voy a dar lo máximo para dar el nivel que se espera de mí".

La posesión y la calidad del centro del campo del equipo

"El estilo de juego se juego se basa en el juego de posesión. Intentamos hacer daño al rival y utilizamos los espacios de la mejor manera posible con Borja arriba. El entendimiento es bueno. Tenemos un centro del campo de muy buen nivel, de grandes jugadores, de un gran club. Y ahora va a hacer un mes que llevo aquí. Ya empezamos a conocernos bien y todo va cada día mejor".

El ánimo que aporta Joaquín

"Es muy bueno. No tengo ninguna pega. Él nos aporta su buen humor. Es importante tener a alguien como él que dé ánimos a todo el mundo. Siempre tiene un buen ánimo, el ánimo que hay que tener. Y pese a tener 38 años todavía tiene mucha calidad y eso se ve en el terreno de juego".

Quiere ganar el derbi ante el Sevilla

"Es verdad que es el derbi, pero hay que tomarse todo partido a partido. Yo intento no pensar en ello ahora, cuando llegue la semana del derbi ya nos prepararemos para hacerlo lo mejor posible para ganar ese partido. Lo más importante es ganar. Como decimos un Francia, un derbi no se juega, se gana. Así que lo más importante es que juguemos un buen partido y que nos lo llevemos. Es verdad que ya me han explicado algo, pero no hay nada mejor que verlo con mis propios ojos. Pero estoy tranquilo, hay muchos partidos antes. Nos concentraremos en ese partido cuando llegue la semana del derbi".

El objetivo de la temporada

"El objetivo es que estemos bien sobre el terreno de juego, que estemos centrados y con buen ánimo. Y que tengamos la posibilidad de luchar por los puestos altos de la tabla y por volver a Europa, porque tenemos un grupo de mucha calidad. Ese el objetivo que se ha marcado desde principio de temporada. Hay que ser ambiciosos y creo que aquí todos los jugadores son ambiciosos y todos tenemos ganas jugar al más alto nivel, y el más alto nivel es Europa. Vamos a hacer todo por conseguirlo".