Rubi tira de la cantera para jugar en Pamplona

Con las bajas ya sabidas por sanción de Loren y William, con las ausencias de última hora por lesión de Sidnei y Tello... Rubi ha tenido que tirar de la cantera para completar la convocatoria del equipo que esta tarde viajará a Pamplona.

Raúl e Ismael, los jugadores que más usó en la pretemporada forman parte de la lista. El primero suplirá la baja de Loren y el palaciego hará lo propio con la de William. A esos se añade la ya conocida de Kaptoum.

El propio Rubi confirmaba en rueda de prensa que Tello no había llegado a tiempo y que Sidnei se quedaba fuera por unas molestias, y que no había querido llegar hasta la cautelar por Loren para no vivir en la incertidumbre hasta minutos antes del partido.

El equipo viaja hoy a Pamplona (18:00) en un Vuelo chárter y se quedará concentrado en el Hotel NH Pamplona Iruña Park

La lista de convocados de Rubi está formada por: Joel, Dani Martín, Javi García, Alex Moreno, Feddal, Bartra, Joaquín, Guardado, Pedraza, Lainez, Juanmi, Emerson, Fekir, Mandi, Borja Iglesias, Raúl, Canales e Ismael.