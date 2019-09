Ismael: "Estaba un poco nervioso, pero contento por debutar"

Una de las noticias más destacadas del partido ha sido el debut de Ismael Gutiérrez con el primer equipo. El canterano bético, que renovó este verano, ha valorado sus primeros minutos con la elástica verdiblanca: "Ha sido un buen debut, estaba un poquito nervioso al principio, pero contento por debutar. He intentado aprovechar la oportunidad al máximo, Rubi me ha dicho que tranquilo, que no estuviera nervioso".

Primeros minutos en primera: "Se nota mucho el ritmo, pero también más fácil con los compañeros, que me han ayudado, y ha sido en un campo complicado".

La dificultad de jugar en El Sadar ante Osasuna: "Es un campo complicado, vinimos a por los tres puntos desde el principio pero también nos tocó sufrir".