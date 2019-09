El estado físico de Fekir

A muchos béticos se le quedó una mueca de disgusto al ver a Nabil Fekir quejándose en el césped de El Sadar, estadio que vivió su primera sustitución en su nueva andadura en LaLiga, pues, hasta la fecha, el campeón del mundo lo había jugado todo.

Su sonrisa al saludar a Álex Moreno en la banda, con todo, dejaba entrever que su dolencia no era seria, como confirmaron después los medios oficiales.

No obstante, será sometido a pruebas médicas nada más aterrice la expedición verdiblanca en tierras hispalenses. A las 12:00 h, Rubi ha programado una sesión suave de recuperación en la que, a buen seguro, no estará el ex del Lyon.

Así, el internacional francés fue sustituido por precaución, víctima de un tirón muscular que no debe pasar de una simple sobrecarga, por lo que estará el martes ante el Levante.