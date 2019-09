Caro Ledesma y su candidatura con Serra Ferrer

El exconsejero del Betis Joaquín Caro Ledesma, que acaba de adquirir 2.000 acciones del exconsejero Manuel Castaño, ha incidido en que no está de acuerdo con el modelo de gestión que ha implantado en el Real Betis el presidente, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, y ha anunciado en la Cadena COPE que no descarta "presentar un modelo alternativo que puedan votar todos los béticos en una asamblea".

Todo apunta a que Joaquín Caro Ledesma, abonado del Betis, accionista y exconsejero del conjunto bético desde el 25 de abril del 2018 hasta el 25 de marzo del 2019, contaría con Serra Ferrer en una previsible candidatura, porque "no me parece bien que se rompiera el modelo de comisión deportiva en el que estaban Ángel, Josemi y Lorenzo. Se hicieron cosas bien y no es lógico que el mayor activo, que el bético más capacitado para dirigir deportivamente al Betis, esté fuera. No me parece idóneo y las explicaciones que se han dado tampoco las entiendo. Ese era un modelo de éxito".

Caro Ledesma habló con Serra Ferrer poco después de su despido, pero eran momentos complicados y nada pudo hacer desde fuera por evitar su marcha. "Hablé con Serra Ferrer y le estuve preguntando qué le había pasado. Pero en ese momento había mucha confusión y yo estaba fuera, era sólo una accionista más y no podía arreglar nada".

Lo que tiene muy claro Joaquín Caro Ledesma, presidente de Antea Corporación (empresa dedicada a la prevención, la energía y las nuevas tecnologías que cuenta con 700 trabajadores a nivel nacional), es que "sin Serra Ferrer el Betis se ha debilitado. No sé si ha perdido la figura de autoridad capaz de poner orden en lo deportivo cuando es necesario. No soy capaz de opinar con sinceridad porque no conozco a la gente nueva y no puedo dar una opinión sincera. Josemi es una persona preparada, pero sin Lorenzo el Betis se ha debilitado".

Su idea es que "una vez que se vean los distintos modelos que caben en las sociedades y que los estudien los expertos, los abogados, que sean los béticos los que decidan si quieren a dos consejeros delegados mandando o un modelo en el que estén todos los accionistas con un porcentaje importante de acciones", dice Caro Ledesma.

Caro Ledesma no tiene ningún problema con los actuales dirigentes. "He hablado con Ángel, con Josemi no. Coincidí con Ángel en un acto y sí me ha dicho que no le ha importado que yo haya comprado las acciones. Él siempre me dio un sitio en el Betis y me trató correctamente. La relación con él ha sido siempre magnífica, pero con comparto su modelo".

De hecho, considera que el primer paso para cambiar el modelo deben darlo Haro y Catalán. "A mí me gustaría que los consejeros delegados estuvieran de acuerdo y pudieran elaborar este cambio ellos. Si no lo hacen, pues yo intentaré proponer en una asamblea que se haga. Una vez que se atomizaron las acciones y que los accionistas son otros, muchos accionistas nuevos, como yo, no hemos votado este modelo. Hay muchas personas que han comprado acciones y sería bueno votar este modelo y las alternativas que se presenten".

Si no hay cambio de modelo, él presentaría una candidatura nueva. "Yo no descarto presentarla para que los béticos voten el modelo que yo defiendo. Hay que dar participación a los expertos porque esto no lo puede decidir alguien unilateralmente. Deben ser los abogados y es legítimo presentar una opción distinta a lo que hay. Eso enriquecería al Betis y lo haría más grande".

Para Caro Ledesma, el pensamiento único es malo. "En las organizaciones cuanta más pluralidad haya, más ricas son. Todo el mundo tiene derecho a opinar y debemos aceptar la opinión de la mayoría. Cuantas más personas decidan, más difícil equivocarse. Si no nos llega toda la información, no podemos decidir nada. Después, un comité de dirección sí puede tener un pensamiento único, porque no podemos estar todos los días cambiando".

"Surgió la ocasión de comprar las 2.000 acciones de Cataño y las compré. Y voy a comprar más, porque desde que estuve en la etapa de consejero, pensé que lo más importante es estar en torno al 10%, que es la cantidad que tienen Ángel y Josemi", ha indicado Caro Ledesma.

"No estoy de acuerdo con el modelo de gestión porque en el Betis deberían estar los accionistas que han puesto su dinero, antes o después. A partir de un número de acciones que le dé derecho a estar en el que consejo y, después, que se cree una comisión, un reglamento o un estatuto del consejero, que esté regulado y que no dependa ni esté sometido al criterio de quien esté mandando en un momento determinado", ha explicado.

Caro Ledesma, además, ha indicado que "soy empresario y en el momento en el que Ángel y Josemi me hablaron de la posibilidad de atomizar las acciones quise participar en hacer un Betis grande. Y no me arrepiento. En Sevilla es necesario que los empresarios béticos compremos acciones y apostemos por el Betis. Pero una vez que estoy dentro y veo el funcionamiento, ya no comparto cómo se gestiona el club. Cuando yo llego ya estaba todos los consejeros nombrados, entramos dos nuevos, pero los consejeros delegado son los que deciden todo. Estuve un tiempo por respeto a la Junta y a ellos, que habían confiado en mí, pero vi que esto no iba a cambiar. No era lo que yo quería y me tuve que ir para evitar enfrentamientos, porque ese era el paso siguiente si me hubiera quedado allí".

"Había decidido irme, pero estábamos en puertas de una junta y me parecía mal irme diez días antes y después. Decidí irme cuando el equipo iba bien deportivamente y cuando no iba a molestar a nadie. Eso sí, me marcho con la idea de seguir comprando acciones y aspiro a tener un diez por ciento como Ángel y Josemi. Siempre lo dije y lo voy a intentar. No sé si lo conseguiré, dependerá de que haya vendedores", ha explicado.

Así ve al equipo: "No soy un profesional del fútbol, pero como aficionado el equipo no me parece tan malo. Creo que se ha mejorado respecto al anterior, la gran ausencia es Lorenzo. Él nos daba confianza y él ya no está".

El arranque de Liga. "Esto no ha hecho más que empezar y hay margen para todo. Se ha contratado a un entrenador y hay que confiar en que lo resuelva. Aún es pronto y hay que darle más confianza".

Acuerdo con Lopera: "Yo llego después de Lopera y había que darle una solución al Betis. No podía estar en los juzgados y había que entenderese, había que lograr que las acciones de Lopera llegaran a los béticos. Me pareció bien. Había que ponerse de acuerdo para evitar una situación judicial. Eso era necesario".

El modelo que quiere: "Que esté por derecho el que tenga un número de acciones. Que la Junta lo ratifique por seguridad y después se implante un modelo de gestión en el que todos participemos. Pero no se trata de que cada uno tome decisiones en un área determinada, sino que las decisiones importantes se tomen entre todos los que formen parte de ese órgano de gestión. Que estemos al menos el 48% de todos los accionistas importantes".

Haro y Catalán, largo tiempo. "Yo creo que ellos estarán toda la vida en el Betis porque tienen un 10% del capital y ese derecho como consejeros no se lo puede quitar nadie. No tienen que irse nunca porque el Betis es su casa, son accionistas mayoritarios y tienen que estar ahí. Otra cosa es que las decisiones se tomen por una comisión y no por dos consejeros delegados".

La salida de Serra y la preparación de López Catalán: "No lo sé. Mi relación no es tan profunda como para saberlo, pero me gustaba más el modelo anterior que el de ahora. Yo veo que ha estado ahí en el equipo, es una persona preparada, pero el modelo anterior me gustaba más que el actual".

Le preocupa lo económico por no estar en Europa: "A partir de no estar en Europa el presupuesto se ha reducido, pero confío en ellos. Miran por el dinero y no creo que hayan hecho una mala gestión económica. Cuando nos lleguen los detalles daré una opinión sobre las cuentas. Los números no los controlo".



Funciona tan bien el Betis por dentro como se vende por fuera: "El Betis es verdad que ha mejorado en muchas cosas y eso hay que reconocerlo. Ha mejorado mucho, hay trabajo y dedicación, pero hay mucho por hacer".

Serra, la familia Galera, Castaño... deben estar en el Betis: "Yo no hablo de candidatura ni de nombres. Hablo de personas que por tener un número de acciones deben pertenecer a la entidad. Independientemente de los nombres. Yo no puedo negar a nadie ese derecho. Si usted tiene dos mil acciones, tiene ese derecho a estar".

¿Cómo ve la situación: "Yo estoy como todos los béticos, expectante a ver si esto cambia. Estaría encantado de que ganemos mañana y encarrilemos una racha buena. El propio entrenador será el primero que esté intentando solucionar el tema".

Qué le parece que el Betis no estuviera acompañado en Pamplona por el presidente: "Yo no estoy informado de las razones personales por las que no acudieron. Hay familias, circunstancias, trabajos para el Betis que les haya impedido viajar y no te puedo contestar a esa pregunta".