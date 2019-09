Un ya conocido mal punto de partida

No se descubre la pólvora si se afirma que el inicio liguero del Betis no está siendo el deseado. La escuadra de las trece barras no convence todavía con su juego, corroborándose en las cinco primeras jornadas de Liga lo que ya se venía barruntando desde pretemporada: no hay sello propio, no se percibe un patrón definido y sólo las acciones individuales reportan lo poco positivo que puede extraerse del actual Betis, léanse las intervenciones salvadoras de Joel Robles, los destellos de calidad de Nabil Fekir o la racha goleadora de Loren Morón.

Entre una cosa y otra, la clasificación deja ver a un conjunto que pulula por la zona de nadie con cinco puntos en cinco partidos, merced al triunfo sobre el Leganés, los empates con Getafe y Osasuna, y las derrotas ante Valladolid y Barcelona.

Al menos, la dinámica de los últimos envites es positiva ya que se han encadenado tres sin perder, siendo especialmente meritorio el duelo con los getafenses por igualar con un hombre menos. Pero la tabla clasificatoria, que al fin y al cabo es la que pone a cada uno en su sitio, refleja a un Betis más gris que otra cosa, algo que, por desgracia, no chirría en Heliópolis.

Porque si se le echa un vistazo a la historia reciente bética en Primera, se puede apreciar que lo que está haciendo Joan Francesc Ferrer 'Rubi' se asemeja muchísimo a lo que hizo Gustavo Poyet hace tres años. De hecho, las cifras son las mismas que en aquella 16/17.

El uruguayo, cuyo paso por el banquillo bético fue de infausto recuerdo, siendo cesado en la undécima jornada cuando el equipo estaba a dos puntos del descenso, firmó también una victoria (en Mestalla, 2-3), dos empates (ante Deportivo y Granada, ambos en el Villamarín) y dos derrotas (en el Camp Nou y en el Sánchez-Pizjuán). Rubi, por lo menos, mejora al charrúa en la diferencia de goles: 7-11 la de Poyet, por 6-9 la del ex del Espanyol.

Y resulta inevitable comparar al actual Betis de Rubi con el de Quique Setién, su antecesor en el cargo. El cántabro, entrenador heliopolitano los dos últimos cursos, protagonizó en la 17/18 un comienzo con tres partidos ganados (Celta, Deportivo y Real Madrid) y dos perdidos (Barcelona y Villarreal); y en la 18/19, un triunfo (Sevilla), tres empates (Alavés, Valencia y Athletic) y una derrota (Levante). Ambos casos, como se puede comprobar, dejan en mal lugar a Rubi.

Otro inquilino del banquillo del Betis en los últimos años es Pepe Mel. Curiosamente, el 1-2-2 que ostenta actualmente el conjunto bético ya lo tuvo cuando el madrileño era el míster. Y en dos ocasiones. La primera fue en la 13/14, en la que se le venció al Valencia, se igualó con Espanyol y Granada, y se perdió con Real Madrid y Celta. Y la segunda, en la 15/16: partido ganado a la Real Sociedad, empatados con Villarreal y Valencia, y perdidos con Real Madrid y Deportivo.

Sin salir de la figura de Rubi ni de sus números, la actual es la segunda temporada que la empieza en Primera división, cosa que ya hizo el curso pasado con el Espanyol. El vilasarense está firmando su peor arranque en la máxima categoría del fútbol español, puesto que los pericos, hace un año y a estas alturas del campeonato, eran novenos con siete puntos, fruto de dos victorias, un empate y dos derrotas.

Cabe resaltar que la experiencia de Rubi en Primera es mayor, ya que entrenó anteriormente a Levante y Sporting, aunque en ambas ocasiones lo hizo con la temporada ya en curso: en Valencia, supliendo a Lucas Alcaraz en la jornada 10 de la 15/16; y en Gijón, haciendo lo propio con Abelardo Fernández en la jornada 19 de la 16/17. En ningún caso pudo evitar el descenso.

En definitiva, no parecen respaldar las estadísticas a un Rubi que tiene mucha tarea por delante. Mañana, ante el Levante, se le presenta un nuevo reto.