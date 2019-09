Rubi, sobre Fekir, Ismael, Tello o los problemas del equipo

Empieza a estar relativamente cuestionado por el entorno, dado que 'su' Betis no termina de arrancar, pero nada altera a Joan Francesc Ferrer 'Rubi', quien reconoce que hay cosas que el equipo no está haciendo bien y que perderán mucho sin Fekir, lesionado. El técnico catalán, sin embargo, no pone excusas y dice que trabajan para mejorar, por ejemplo, con balón.

Esto es lo que ha dicho Rubi en la rueda de prensa de este martes, justo antes del entrenamiento:

- Se ha confirmado que tendrá un par de bajas importantes, ¿no?

- Así es. Fekir y Sidnei no van a estar. Tello, si completa el entrenamiento, será alta y tendremos que ver algunos jugadores. La lista la haremos después de entrenar. Sin Fekir perdemos capacidad de último pase, regate, gol... Es un gran jugador, pero saldrá uno al 100% y convencido que lo van a hacer bien. Lo de Tello tendremos que decidirlo luego, pues queda un entrenamiento.

- ¿Tocará algo, para que reaccione el equipo?

- Es una semana cortísima, metemos algunos vídeos. Tiempo no hay. No puedes trabajarlo todo, es imposible. Pero sí que hay que tomar nota para seguir mejorando. En ataque debemos tenerlo más claro. Tuvimos un error en un balón parado a favor.

- ¿Hay algo que le preocupe, en concreto?

- Hay cosas que estamos haciendo bien, pero no voy a decir todas. Tenemos que jugar más con balón en campo contrario. Queremos mejorar en sacar el balón jugado. Es importante que los jugadores tengan confianza. Hemos peleado bien los partidos que hemos estado en inferioridad. Espero que esa faceta no se repita o que sea algo que suceda al final. Ojalá tengamos un partido tranquilo. Tenemos que mejorar mucho, hay muchísima igualdad. Me gustaría poder controlar mucho más los partidos. Por expulsiones, porque no hemos estado bien o el rival no hemos dominado los partidos. Hay que ser más fuerte en defensa e intentar tener más protagonismo con el balón.

- El Levanteganó 0-3 aquí el año pasado.

- No creo que el Levante cambie mucho. Yo al Levante lo veo bien. No podemos pensar que hay un equipo fácil en LaLiga.

- ¿Cómo vio al debutante Ismael? ¿Seguirá contando con él?

- Salir de la nada y debutar en Pamplona, con su gente... Yo estoy muy contento. En cualquier momento puede formar parte del equipo. Para mí, es uno más y decidimos que no jugara el domingo por si lo necesitábamos para el martes.

- ¿Planea cambios en defensa?

- Tenemos cuatro centrales de grandísimo nivel. Entramos en un bloque de cuatro partidos y estamos demostrando que todos tienen su sitio. Pero las cosas hay que hacerlas con criterio, no cambiar por cambiar.

- ¿Habrá rotaciones, ante el poco tiempo que hay entre partido y partido?

- Cada partido hay alguna, intentamos ver qué buscamos.

- ¿Teme que la afición muestre su enfado?

- Los cuatro puntos que hemos sacado ha sido gracias a la afición. Incluso con diez, los jugadores no se han venido abajo. Les pediría paciencia, porque estoy seguro de que todo llegará.