Joaquín: "Queríamos dar una noche así"

"Nosotros queríamos dar una noche así. El Levante es un grandísimo equipo y siempre hay que entrar con la máxima concentración. La primera parte nuestra fue agresiva, pero marcaron al principio. Luego empatamos y en el segundo periodo sufrimos por momentos, pero en ataque fuimos más efectivos". Así resumía el capitán Joaquín Sánchez el encuentro de su Betis, argumentando que los granotas "con media acción la han metido".

"Por desgracia, no estamos teniendo esa suerte de que lleguen una vez y no nos marquen. Pero ha sido una primera parte muy completa, con dominio y ocasiones, pero no fuimos capaces de marcar hasta el 1-1 y eso nos dio tranquilidad. Sabíamos que el partido tenía que ser nuestro", añadió.

Por último, explicó que "había ganas de controlar un partido". "Corrimos, porque los partidos no se ganan por amor al arte, y había ganas de tranquilidad, disfrutar, tener personalidad... Lo conseguimos ante un equipo muy fuerte", concluyó.

Loren Morón: "Hay que ser fuertes en casa"

Loren, mientras, se mostró muy contento con la victoria, y con su doblete. "Este año he empezado superbien. Al menos sacamos los tres puntos con tranquilidad", explicó el malagueño, quien apostilló que "el balón había que meterlo". "El gol nos lo han metido muy temprano, y tenemos que hacernos fuertes en casa. Con el potencial que tenemos marcaremos muchos goles porque el equipo está hecho para eso", apostilló el bigoleador.

Hernani: "Le dimos espacios al Betis"

Su tempranero gol sirvió de poco. Por ello, pese a su destacada actuación, Hernani no podía marcharse contento de Heliópolis. "Sabíamos que era un partido complicado, pero hay que pensar en lo que no hicimos bien y mejorar. Empezamos muy bien, estábamos jugando mucho a la contra y estábamos cómodos así, pero en el segundo periodo le dimos espacio al Betis. Mi gol no es lo más importante, sino la victoria", comentó el habilidoso extremo portugués.