Hernâni pudo ser del Betis

Apenas había jugado con el Levante UD en lo que va de temporada, extrañamente, pues fue uno de los más destacados durante la pretemporada, pero Paco López realizó rotaciones en el Benito Villamarín, durante la jornada intersemanal, y le llegó la hora de jugar, al fin, de inicio. Y Hernâni Jorge Santos Fortes (28) no defraudó; todo lo contrario.

El jugador natural del caboverde actuó primero por la izquierda y se mostró eléctrico, sorprendiendo por su velocidad y su capacidad para desbordar por la banda de Barragán y Joaquín. En el 7', cuando estaban apretando los verdiblancos, el ex del Oporto se escapó con una larga cabalgada y acabó batiendo a Joel Robles con un zurdazo ajustado al palo contrario.

La grada se cuestionaba quién era ese número '8' del Levante, mientras el narrador y el comentarista del partido se preguntaban dónde había estado metido Hernâni durante las primeras jornadas de LaLiga.

En la segunda parte, ya por la derecha, Hernâni dejó otra acción muy comentada, con un regate espectacular sobre Álex Moreno y un golpeo de rosca posterior con la zurda que pasó rozando el palo derecho de Joel y que, de entrar, hubiese supuesto el 2-2, con lo que la película habría sido bien distinta.

Lo curioso es que Hernâni, que estuvo cerca de amargarle la noche al Betis, podría haber jugado ese partido vestido de verdiblanco. Y es que, tal y como desveló ESTADIO el pasado 1 de marzo, el extremo, quien sería libre en verano, había sido ofrecido a ambos clubes, acogiendo Serra el asunto de buen grado.

Entonces, no obstante, ni el de Sa Pobla no tenía claro si Quique Setién sería o no su entrenador en esta 19/20 (de llegar otro técnico, sabía que iba a tener que acudir al mercado a por extremos) y ni muchos menos sospechaba que él no iba a continuar en la entidad de La Palmera.

Serra, experto en fichar jugadores libres (Canales, Inui, Joel, Pau...), pidió tiempo para tomar una decisión final, pero llegó un punto en el que Hernâni no quiso esperar más y terminó comprometiéndose con el Levante UD, siempre y cuando los granotas consiguiesen quedarse en Primera, como así fue.