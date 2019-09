El espolón de Juanmi no le quita la sonrisa

Juanmi no ha viajado con el equipo a Villarreal. El jugador verdiblanco, que se quedó fuera de la lista para el partido contra el Levante, sigue recuperándose de un problema en el pie izquierdo, que le ha obligado a parar. Rubi ya avisó en la rueda de prensa previa al viaje a Castellón que el malagueño no iba a acompañarles en la expedición porque sus molestias no habían remitido.

El delantero tendrá que seguir con su tratamiento específico, pero, tal y como él ha asegurado a través de sus redes sociales, este contratiempo no le va a quitar la sonrisa. "Seguimos recuperando el dichoso espolón calcáneo, pero siempre con una sonrisa. Con muchas ganas de volver con el grupo", escribía en su perfil oficial de Instagram.

La lesión que sufre Juanmi se produce por una acumulación de calcio, que deriva en la formación de un pequeño huesecillo en el talón. Un exceso de carga en la fascia plantar provoca esta calcificación que genera un importante dolor en la zona.

Juanmi, titular en el encuentro ante Osasuna, ha tenido que frenar y ponerse en mano de los médicos para intentar solucionarlo. De momento, se desconoce el tiempo que estará de baja, pero los médicos han optado por un tratamiento conservador para así evitar el quirófano.