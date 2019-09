Joaquín: "Tengo dos llamadas del 'presi', no sé qué querrá"

"Cuando he llegado al vestuario, estaban todos pidiéndome el DNI", aseguraba en zona mixta Joaquín Sánchez, después de liderar la remontada ante el Levante con tres asistencias, un caño con 'cola de vaca' incluida a Toño, muchísimo compromiso y una sentida arenga a sus compañeros en el descanso para que no repitieran el mal arranque de partido después de lograr empatar al filo del descanso.

Cuando el portuense habla, lo hace la voz de la experiencia, la de un jugador de 38 años que lleva toda la vida deleitando y que conserva la pasión y el estado de forma después de 20 temporadas en la élite. Y las que le quedan. Porque él quiere seguir, ya lo dijo públicamente en el último parón liguero, y lo volvió a hacer este martes sobre el césped, con un mensaje al palco para que le ofrezcan la renovación de un contrato que expira en junio.

El '17' es un referente para la afición y para el vestuario. La casualidad quiso que fuese el asistente en el primer tanto con las trece barras de Borja Iglesias, quien ya le idolatraba hace una década, cuando era un niño que buscaba su sitio en la cantera del Valencia y Joaquín ya había jugado dos mundiales, una Eurocopa, Champions, Recopa y Europa League y tenía dos Copas del Rey en su palmarés. "Cuando estaba en la cantera del Valencia, el cabrón nos despertaba a todos pegando golpes en las puertas. Quién me iba a decir que nos encontraríamos de nuevo y que me iba a dar la asistencia de mi primer gol aquí", señalaba el 'Panda' ante las cámaras de Movistar.

Joaquín dio el pase del tercer gol y, antes, ya había asistido en el doblete de Loren Morón, completando una mágica actuación con tres asistencias en el mismo partido, algo que conseguía por segunda vez en su carrera deportiva. Antes, lo hizo el 22 de diciembre de 2012 con la camiseta del Málaga en un encuentro contra el Real Madrid. Y todo ello, el día en el que se convertía en el quinto futbolista con más encuentros en la máxima categoría del fútbol nacional, con 524.

Con estos tres pases de gol, el capitán heliopolitano ya es el segundo futbolista en activo con más asistencias en Primera división, con un total de 90, sólo por detrás de las 162 de un 'extraterrestre' llamado Lionel Messi y por delante de las 70 de Jesús Navas, de las 67 de Karim Benzema y de las 63 de Koke Resurrección, según los datos ofrecidos por el perfil especializado en estadísticas de Twitter @pedritonumeros.



Beñat, el último

Para encontrar a un jugador del Betis que realizase un triplete de pases en el mismo encuentro hay que retroceder siete años, concretamente, hasta la temporada 12/13, cuando el actual jugador del Athletic, Beñat Etxebarria, lo hizo en un choque ante el Málaga. Antes, lo había logrado el camerunés Achille Emana ante el Mallorca en la 08/09 y el chileno Mark González, ante el Murcia en la 07/08, en la que probablemente fue la mejor actuación del chileno durante su efímero y accidentado paso por Heliópolis.



"Tengo dos llamadas perdidas del 'presi', no sé qué querrá"

Joaquín respondió a las bromas posando con su DNI en sus perfiles en redes sociales. "Mira por dónde, tengo que renovarlo", señalaba el portuense, a quien le está a punto de caducar tanto el carnet como el contrato. El capitán fue el gran protagonista del encuentro ante el Levante y, ya de madrugada, habló en los micrófonos de Onda Cero, donde fue preguntado por sus planes de futuro.

"Tengo dos llamadas perdidas del 'presi', no sé qué querrá", decía entre risas para apostillar: "Yo me lo voy a pensar". Preguntado por cómo disfruta más, si asistiendo al compañero o marcando goles, el portuense no sabía qué decir. "He sido siempre más de dar asistencias que de meter goles, aunque en los últimos años me ha gustado más marcar y he metido mis seis o siete golitos cada temporada. Gusta mucho asistir al compañero, dársela por delante y que sólo la tenga que empujar, pero marcar es una euforia tremenda", explicó.

Por último, el capitán se mostró "contento" por el que a buen seguro fue el mejor encuentro del Betis este curso: "Nos han pasado muchas cosas en este inicio. El equipo venía con una energía muy positiva, pero por una cosa o por otra no teníamos ese partido que queríamos. Nos han metido otra vez el 0-1, pero el equipo se ha visto con alegría, no ha parado de buscar la remontada y al final hemos sumado una victoria muy positiva".