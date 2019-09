Rubi, sobre Loren, Joaquín, el Villarreal...

El estado de forma de Loren tras el golpe que recibió en el encuentro contra el Levante, las bajas y los peligros del Villarreal son los temas principales que han centrado la rueda de prensa de Rubi previa al encuentro de este viernes en La Cerámica.

El técnico, que a las 16:30 entrenaba con el equipo, confía en poder recuperar al delantero marbellí para la cita. A más de 24 horas para el inicio del choque, el técnico verdiblanco confía en que el descanso y el tratamiento terapeutico hagan efecto y pueda contar con su máximo goleador. Kaptoum, Sidnei, Juanmi y Nabil Fekir se quedarán en Sevilla, donde seguirán trabajando en sus respectivas recuperaciones.

"Aún no hemos entrenado, pero parece ser que no debe haber problema para contar con Loren. Con respecto al resto, habrá que ver qué nivel de cansancio tienen", declaraba el técnico en la rueda de prensa, donde remarcaba que la sesión vespertina le marcará la alineación ante los castellonenses.

El preparador catalán también volvió a referirse a la posibilidad de mantener a sus dos delanteros en el once, una decisión que queda condicionada por las molestias del marbellí. "Siempre voy a intentar poner a los jugadores que están mejor, aunque a veces desde fuera se vea una cosa diferente. No tengo ningún problema en poner a los dos, pero yo siempre he defendido que es mejor cualquier jugador al 100% que uno al 60".

Sobre Loren, además, valoró el rendimiento que está ofreciendo en este inicio de temporada. "Estoy contento por él, por el beticismo, porque es un canterano y eso siempre es importante para todos. Estoy contento porque no tuvo una pretemporada excesivamente buena, como el resto del equipo, pero parecía que él era el foco porque no marcábamos goles. Va creciendo, tiene recorrido y yo estoy encantado".

En cuanto al partido, Rubi destacó la versatilidad de su rival, un Villarreal al que ve "más suelto" que la temporada pasada y en el que sus "jugadores más creativos se han acoplado a la perfección". "El Villarreal ha utilizado varios sistema, es muy flexible, vamos a trabajar posibilidades, pero nosotros escogeremos la que mejor nos venga", aseguraba el técnico verdiblanco, que intentó relativizar los problemas defensivos del equipo. "Lo trabajamos todo. Me preocupa que defensivamente aún no somos muy fuertes, pero hay que poner las cosas en su justa medida. Sí, hemos encajado diez goles, pero cinco fueron en un mismo partido. Que te ataquen no deja de ser normal. Ponemos mucha gente creativa sobre el campo, y es normal, pero eso no quita que vamos a seguir trabajando para conseguir mejorar los errores".

Por ello, Rubi espera que su equipo salga ante el Villarreal "con mucha hambre" desde el principio. "Necesitamos competir muy bien, no les podemos conceder nada. Esa es mi mentalidad. Conseguir un triunfo en Villarreal es una oportunidad buena para dar ese saltito en la tabla que necesitamos".