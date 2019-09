Villarreal-Betis: Otro peldaño en la escalera a la gloria

Lo que son las sensaciones. Parece que el Villarreal ha empezado como un tiro y que al Betis le está costando, que los castellonenses tienen esta temporada un plan y que lo están ejecutando con acierto, mientras que los heliopolitanos sufren en sus desplazamientos y siempre encajan primero en casa, aunque suelen reponerse.



Sin embargo, amarillos y verdiblancosen la antesala de los puestos europeos, hasta el punto de que, de ganar uno de los dos contendientes esta noche en el Estadio de Cerámica, amanecerá el sábado entre los seis primeros.

Y eso, en parte, por la recuperación de los de Rubi, al menos en lo que a los resultados se refiere: ya son cuatro las jornadas seguidas sin perder (8 puntos de 12 posibles), pues no cae desde la segunda, en el Camp Nou.

Ahora, toca asaltar uno de los feudos que más se le atraganta al Betis en la última década. De hecho, no gana en el otrora El Madrigal desde la 07/08. A partir de entonces, siete visitas sin premio gordo a Villarreal (2 de 21), las cuatro últimas hincando la rodilla.

Otro peldaño más en la escalada a la gloria de los hispalenses, todavía con carencias serias en la contención cada encuentro, pero con los de arriba 'enchufados', al menos.

De esta forma, sí le salen las cuentas a Ferrer Sicilia, que comprobó las bendiciones, visto lo visto, del 1-4-4-2, pues Borja Iglesias necesita ganar confianza (mayor tras estrenar su casillero de tantos ante el Levante) y conjunción con sus compañeros, mientras que cualquiera sienta a Loren en su actual estado de forma (cinco dianas en otras tantas apariciones, una asistencia a Fekir y participación directa en otros dos goles más, por lo que solamente se ausentó en el 3-1 del martes).

Con el ex del Lyon, Sidnei, Kaptoum y Juanmi fuera de juego por lesión, la jornada intersemanal podría precipitar alguna que otra rotación, que desaconseja la dinámica positiva que heredan los verdiblancos de su compromiso ante los granotas. Salvo sorpresa, repetirá Joel Robles bajo palos, aunque Emerson debe entrar en el carril derecho por Barragán, después de su descanso hace tres días. Feddal cuenta con alguna opción de relevar a Mandi o Bartra, si bien no parece probable. En la izquierda, seguirá Álex Moreno, de los mejores contra el Levante. Rubi meditaba en la víspera doblar lateral con Pedraza, dando descanso a Canales o Joaquín, mientras que la continuidad de William Carvalho y Guardado por dentro se antoja la vía más lógica, con Javi García a la expectativa, aunque no parece el día, en gran medida por el dinamismo de la medular castellonense. En la punta de lanza, Borja y Loren, por lo menos mientras Fekir ocupe la enfermería y Tello recupere el ritmo de competición, pues el de Sabadell es una de las debilidades del míster catalán desde su aterrizaje en el Benito Villamarín.