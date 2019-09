Córdoba B-Betis Deportivo: La fiesta del gol debe seguir

Se presenta hoy el Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Córdoba Club de Fútbol (17:00 horas) con la firme intención de seguir por la senda del triunfo y, por ende, de conservar el puesto de 'play off' que actualmente ocupa. Tras el contundente 5-0 de hace siete días ante la Lebrijana, la moral bética será muy alta ante otro rival que, en su caso, no ha ganado todavía y que viene de empatar en Arcos de la Frontera.

En clave verdiblanca, la lista de convocados que ofrecerá el entrenador Manel Ruano esta misma mañana no contará con sensibles bajas. Andan lesionados Carlos Marín, Robert y Trápaga. Mientras que los dos primeros no viajarán a tierras califales por precaución, el tercero ya lleva tiempo y aún no tiene fecha de regreso.

Tampoco se sabe si estará disponible Raúl, a la vez que Jime sí podría ir citado por primera vez en toda la temporada tras ser fichado en verano y no haber jugado todavía por convalecencia. Así las cosas, Ruano podría repetir el once inicial.

En cuanto a los cordobeses, también le faltarán muchos efectivos. Felipe, Víctor Díaz, Vera, Alberto y Llamas no serán de la partida para el preparador Diego Delgado, y Álex Machado es duda.