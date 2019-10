Alarcón hace autocrítica

Ramón Alarcón, consejero bético y director general de Negocios, ha reconocido en Canal Sur Radio la preocupación que ha generado en el seno de la entidad la derrota ante el Villarreal del pasado viernes, pero también muestra su confianza en la capacidad para reaccionar del equipo.

"Nos preocupa y nos ocupa, pero vemos que el grupo está muy unido, que la gente está muy metida y eso nos hace que sea más inexplicable la desconexión de los últimos 15 minutos del otro día. A partir del partido del Eibar esperamos reconducirlo. No estamos lejos del objetivo, que es Europa, y confiamos en que el técnico revierta esta situación", asegura el consejero, que aunque admite que no han tenido "suerte" en lo que va de Liga con el VAR, no puede servir de "excusa" para quitarse "del cartel" en La Cerámica.

"El VAR, nos dijeron que era para errores groseros, porque si ponemos las imágenes 'frame a frame' hay penalti en casi cada jugada, hay cierta tendencia a que sea el VAR el que arbitre y no el árbitro. No hemos tenido suerte con el VAR, eso es así. En las dudosas no nos han beneficiado, pero no podemos poner el VAR como excusa para el otro día quitarnos del cartel e irnos con una manita en un partido que ni siquiera el Villarreal fue a por él, se lo encontró. Si no estás al máximo siempre, te pueden pasar estas cosas".

El responsable del área de marketing admitió que la posición del equipo en la tabla a estas alturas es "la sorpresa negativa de LaLiga", pero cree que la situación es reversible. "El proyecto se ha creado para estar compitiendo por Europa. En LaLiga están arriba los de casi siempre. La sorpresa negativa a día de hoy es el Betis y por eso tenemos que dar un salto y meternos arriba, que es donde nos corresponde. Estamos convencidos de que con la implicación que hay, vamos a conseguir la regularidad, que es lo que se necesita para estar en Europa".