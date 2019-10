Guardado habla sobre su futuro y del aspecto en el que más mejora Lainez

Andrés Guardado está cerca de sellar su renovación por dos temporadas más con el Betis. Pese al continuo interés que muestran por él clubes de México y de Estados Unidos, el mexicano no se plantea aún su vuelta a Norteamérica, hasta el punto de que no descarta retirarse en el fútbol europeo.

"Cada caso es muy individual, cada caso es muy diferente de cada compañero, yo la realidad es que sí he tenido ofertas para regresar, tanto de la MLS como a México, pero al final pongo todo en una balanza y mi cabeza no me deja cambiar tan fácil algo que me ha costado a lo largo de los años acá, el respeto que tiene la gente por mí acá, la imagen que tengo acá, el haber sido capitán al llegar a un equipo con el Betis con jugadores de mucha experiencia, de ser titular. Eso me cuesta dejarlo, decir 'por qué me voy a ir si estoy bien' y todavía me siento protagonista y querido aquí, siento que hasta que eso no cambie mi cabeza va a seguir con la mentalidad de seguir acá lo más posible, pues a seguir cumpliendo objetivos por acá", ha señalado en ESPN.

Eso sí, el ex del PSV seguirá en Europa sólo mientras se siga sintiendo importante. "Me gustaría quedarme aquí lo más posible y si es hasta el final de mi carrera pues, no sé si sea lo mejor o no, pero eso significaría que he mantenido la actividad, seguir sintiéndome querido, pero jugando, no me gustaría terminar mi carrera jugando futbol por ahí o estando en la banca, entonces los objetivos que tengo, los sigo teniendo acá y si es hasta el final, hasta el final o tendré que cambiar y pensar en regresar (al continente americano) a lo mejor".

En cualquier caso, Guardado sigue dejando la puerta abierta a regresar al Atlas, el club en el que comenzó su carrera. "Es un sueño que tengo y lo he dicho 20 mil veces, mi sueño es retirarme ahí, pero uno sabe cómo es el futbol, no lo que uno desea se consigue, hay muchos factores que se tienen que dar para que eso suceda".

También tuvo palabras Guardado para Lainez, de quien dijo que ha tenido "un progreso importante desde que llegó en enero". Además, explicó el campo en el que más ha mejorado. "Siento que ha ido evolucionando en su juego, ha ido aprendiendo muchas cosas tácticas que no traía. Era muy distraído tácticamente, el trabajo con Quique como con Rubi le costaba entender donde quería el profe que estuviera cuando la pelota estaba en una posición u otra", ha indicado.

El azteca siempre ha sido el protector de Lainez tanto en el Betis como en la selección y espera que el futbolista termine de explotar sus condiciones.