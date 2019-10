Un pivote en enero: la máxima prioridad

El Betis hará un esfuerzo en enero para equilibrar su plantilla con un mediocentro defensivo, una posición que intentó reforzar hasta el último momento en el mercado estival, pese a que luego lo negara públicamente el presidente, Ángel Haro, y a que se filtró el nombre de Aleñá, de un perfil mucho más creativo, como deseo postrero.

Así lo aseguran a ESTADIO Deportivo fuentes solventes en verdiblanco, hasta el punto de que ya habría decisiones en firme por parte de la comisión deportiva. Avances que respaldan la opción de que el elegido aterrice en los primeros días de 2020, sin apurar el mes de la próxima ventana de transferencias. Y es que ésta es la principal carencia detectada después de un mes y medio de competición. Por ende, se centrarán todos los recursos en la contratación de un '5' con las características demandadas: de envergadura (o que supla la ausencia de centímetros con agresividad), con recorrido, que abarque mucho campo, sacrificado, mejor si domina el juego aéreo y con criterio para entregar el balón.

Ya con septiembre avanzado, algunos medios difundieron que el Betis estuvo en conversaciones con Emre Can (25), pivote muy cotizado (valorado en 40 millones de euros por la web especializada 'Transfermarkt') de la Juventus que no gusta al nuevo preparador 'bianconero', Maurizio Sarri. El turco-alemán no acababa de creérselo y prefirió seguir en Turín, si bien, tan sólo unos días después de que se cerrara el mercado de verano, se quedó fuera de la lista para la Champions League, acumulando apenas 59 minutos en la Serie A.

Como quiera que su situación no cambia, el otrora futbolista de Bayern, Leverkusen y Liverpool se plantea ya seriamente un cambio de aires. Por su caché y su versatilidad, dado que ya no impera el factor sorpresa de finales de agosto, será complicado convencer al de Frankfurt, aunque los heliopolitanos han aprovechado los contactos con su entorno para persuadirle de que La Palmera es el lugar idóneo para relanzar su carrera, como ya hizo Lo Celso y está poniendo en práctica Fekir, 'cracks' de su nivel. En el fondo, subyace el mensaje de que aquí no se ata a nadie, sino que son ellos los que, luego, querrán quedarse seguramente por la ciudad, el ambiente y, llegado el caso, las aspiraciones de un club emergente dispuesto, por supuesto, a vender para seguir creciendo con las hipotéticas plusvalías.

Con todo, la de Emre Can no es la única vía abierta en la planta noble del Benito Villamarín, donde no pierden de vista a medios de cierre un escalón por debajo del internacional germano, que mide 1,86 y cumple todos los requisitos deseados. El Betis tiene apuntados en su agenda al argentino Santiago Ascacíbar (22 años y 1,68), propiedad del descendido Stuttgart y muy agusto en tierras alemanas, y a Guido Rodríguez (25 y 1,85), que el Club América trata de renovar a marchas forzadas para que no pueda negociar en enero su marcha sin coste el verano próximo. Con una cláusula de 11,6 kilos al cambio, el de Sáenz Peña sólo estaría dispuesto a rubricar su continuidad con ciertas condiciones, como una liberación no demasiado onerosa en los próximos meses con destino a su gran obsesión: Europa.

Incluso, existe un 'tapado' con el que negocian los responsables verdiblancos y que sería de un nivel más cercano a Emre Can, 'plan A' con mayúsculas de los Haro, Catalán, Alexis y compañía. De momento, el nombre no ha trascendido y, según confirman a este periódico las fuentes anteriormente citadas, el objetivo es que siga siendo así, tanto para evitar que el producto se encarezca y espantar a la competencia como para que el impacto mediático en su día sea mucho mayor. No se atenderán, salvo que exista una necesidad extrema, alternativas como la del también argentino Santiago Cáseres, sin sitio en el Villarreal con Javi Calleja en el banquillo.

Sea como fuere, lo que sí parece descartado, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, es el fichaje de un central. Desde el Betis transmiten una confianza ciega en Mandi (al que se intentará renovar en los meses venideros), Bartra, Sidnei y Feddal, amén de en un Javi García que ha ejercido en la primera línea en varias ocasiones. Máxime si Rubi se decanta por el sistema de tres atrás, aunque, incluso con el actual dibujo, entienden los técnicos que son los más adecuados para este proyecto.

Y eso que han salido últimamente informaciones que vinculan a los verdiblancos con el valencianista Mangala, el realista Sagnan o el céltico David Costas, si bien la prioridad, como ya se ha apuntado, reside en el eje, pero de la medular. De hecho, ya se están sentando las bases en el plano administrativo y económico para que el aterrizaje del nuevo '5' sea factible. Porque el Betis reservó una cantidad pequeña pero suficiente en verano para acometer una cesión con opción de compra y un sueldo medio-alto. Ahora, se pretende engordar esa partida presupuestaria, acaso aumentando el tope salarial -se puede hacer a costa de un compromiso de ventas de cara a la próxima temporada, siempre que en ejercicios anteriores no se haya recurrido al mismo reajuste-, pero no se antoja viable un traspaso elevado, al menos con el abono inmediato de un buen pellizco del montante total.

En la Avenida de La Palmera hacen cuentas para que el deseado pivote aterrice cuanto antes, si es posible, sin tener que desprenderse de ningún efectivo.