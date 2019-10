Guardado y la "formalidad" de su renovación

"No soy un jugador que esconda las cosas. Siempre he expresado mi deseo de continuar. Me siento útil e importante. Estamos muy cerca de cerrar la continuidad. Lo que me amarra a un equipo es el sentirme protagonista más que un contrato. Es una formalidad, mientras que el club me valore y yo sea capaz de dar un nivel se puede seguir". Andrés Guardado reiteraba en Radio Marca lo apuntado a ESPN y lo adelantado por ED hace unos días: que a su renovación por el Betis le falta una simple firma.

El jugador mexicano está contento en Sevilla y, sobre todo, con el protagonismo que tiene en el equipo verdiblanco, de ahí su deseo de seguir vinculado a su actual club el mayor tiempo posible. En este sentido, aunque hace dos años llegó para jugar de mediocentro, tanto con Setién como con Rubi lo ha hecho en diferentes posiciones, rindiendo bien en todas, por ello aseguró sentirse "cómodo en cualquier parte del centro del campo".

No obstante, su 'debilidad' pasa por jugar junto a un William Carvalho al que elogia. "William tiene cualidades de sobra para jugar en cualquier parte del centro del campo. El pivote defensivo es la conexión entre la defensa y el ataque", asegura Guardado, quien no es de la opinión de los que ven al portugués en una posición más adelantada: "William es un jugador ideal, nos da mucho la conexión a la hora de sacar la pelota. Si queremos ser protagonistas y ser dominadores, William encaja en el puesto de pivote. Nos encontramos muchas veces muy bien".

El mexicano también tuvo palabras de elogio para Fekir al que calificó de jugador 'top'. "Fekir es muy bueno. Mejor aún cuando lo tienes cerca. Es un jugador nivel top, espectacular. Te pueden cambiar un partido con una jugada", afirmó.

Por otro lado y refiriéndose ya al Betis, hizo balance de este inicio de campaña y, especialmente, de la dura derrota de Villarreal. "Siempre cuando se tiene una decepción lo que quieres es que llegue el siguiente partido para borrar la imagen que se dio. La lectura es que no te puedes dejar ir después de una decisión que sientes injusta. El fútbol es eso también. De toda la vida han existido en el fútbol decisiones polémicas. Somos conscientes de lo que hicimos. Hay que ser competitivos e inteligentes hasta el final", asegura el norteamericano, quien pide paciencia a la exigente afición: "Europa es la idea y el objetivo. No por el arranque vamos a decir que el objetivo es otro. Estamos a tiempo de engancharnos arriba y de ganar partidos. Esto es muy largo. Si conseguimos victorias pelearemos por estar en Europa".

"Uno trata de escuchar lo que puede aprender de lo que se dice para que no vuelva a suceder", estima Guardado, quien no quiere avivar el fuego de la polémica sobre un cambio de sistema que 'cierre' la portería a los contrarios. "En el fútbol no hay una varita mágica que haga que si pasamos a una línea de tres o contratamos un pivote se va a terminar de encajar goles. Tenemos un estilo de jugadores que nos gusta más jugar que ir al choque. Gracias al estilo de juego que tenemos podemos evitar en ocasiones los choques. Aunque hay ocasiones en las que hay que ir a pelear", concluía.