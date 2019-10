Joel, el 'agujero' del Betis, su titularidad, Rubi, Europa...

Diez goles encajados en seis partidos no son su mejor carta de presentación, pero Joel Robles está convencido no sólo que el Betis tiene mimbres para resolver la situación y enderezar el agujero que tiene atrás, sino que Rubi es el técnico perfecto para lograrlo. El meta madrileño valora en Canal Sur la última derrota verdiblanca, el arranque liguero del equipo heliopolitano, los objetivos verdiblancos para esta temporada o su situación en el equipo tras la salida de Pau López.



Titularidad tras un año a la sombra de Pau: "Estoy feliz por que haya llegado este momento pero no me voy a sentir indiscutible ni creerme más de lo que yo soy. Uno cuando juega se siente feliz y con confianza, eso es parte del fútbol. Trabajaré cada semana para que el técnico decida que juegue yo y lo más importante es dar mi mejor versión".



Quince goles encajados -diez él- en seis partidos: "Me cabrea que se venda que somos el equipo más goleado. Porque nos han metido cinco en Barcelona y en Villarreal. Tenemos cosas de mejorar, no es culpa de la defensa ni mucho menos. Tenemos que ser compactos pero no estoy preocupado porque nos han metido 10 goles en dos partidos".



El polémico penalti les lastró en Villarreal: "Hasta el minuto 70 manejamos bastante bien el partido, pero a raíz del penalti nos venimos un poco abajo. Se lo pusimos fácil en los últimos 20 minutos. Debemos ser más fuertes mentalmente y que en el futuro no vuelva a suceder. Tenemos que ser autocríticos con lo de Villarreal para que este viernes no vuelva a pasar lo mismo".



Arranque de temporada: "En los primeros partidos sucedieron cosas difíciles. Nos costó un pelín, somos conscientes de que tenemos que trabajar y mejorar. Y no hay que volverse negativos. Queda mucho por delante. Intentaremos seguir creciendo como equipo".



Exigencias tras un mal año del Betis: "La afición del Betis es muy exigente, hay que conocerla. Es importante tener su apoyo. Es normal que estén incómodos en este tipo de situaciones, pero llevamos siete jornadas, ha llegado un entrenador nuevo y siempre son complicados los inicios. Seguramente la cosa va a salir bien, tengo confianza en el equipo".

Europa, a cinco puntos: "Europa es un objetivo pero tampoco podemos obsesionarnos porque si no, las cosas no van a llegar. Hay momentos que vamos a sufrir y debemos ser maduros en ciertas situaciones".

Confianza plena en Rubi : "El club ha acertado con el nuevo técnico, Rubi. Tiene las cosas claras, es muy completo. Los entrenadores viven de los resultados, pero es el adecuado para el Betis y los jugadores son los responsables de los resultados".