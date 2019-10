Rubi habla sobre el estado de Canales y Fekir, el varapalo de Villarreal, el Eibar...

Rubi ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de mañana contra el Eibar y ha explicado las posibilidades de Fekir y Canales de llegar al partido contra los vascos.

El estado de Canales: "Va a empezar el entrenamiento. Si lo completa, estará mañana. Si no lo completa, buscaremos otra solución. No es el mismo tobillo de los problemas del año pasado"

¿Llega Fekir?: "Nos ha sorprendido a todos por los plazos de recuperación. También es gracias al cuerpo médico. Es un jugador de una categoría mundial. Si está bien, lo vamos a buscar siempre. Vamos a ver si completa la sesión. Tiene más posibilidades que Canales".

¿Fekir, Loren y Borja Iglesias pueden jugar juntos?: "Creo que todos los buenos jugadores son compatibles. Además, cuanto más futbolistas tienes de distinto perfil, es más fácil que sean compatibles. Lo complicado es jugar con ocho jugadores muy parecidos"

El Eibar: "Los equipos tenemos fases buenas y fases malas. Vienen de un partido bastante completo. Espero al Eibar de siempre, el Eibar no engaña nunca. Es un equipo que presiona mucho arriba, que juego directo, que mete muchos centros den el área... ese es el Eibar".

Rotaciones: "Creo que si analizamos los cambios, son obligados. Además no son tantos. Hay una base de equipo en la que hemos dado mucha continuidad. En la semana de tres partidos hemos variado más al equipo. Tenemos una buena base y queremos darle continuidad".

Los últimos dos minutos en Villarreal: "Son malos y no pueden volver a pasar. Creo que la jugada del penalti nos penalizó moralmente demasiado".

La diferencia entre el Betis en casa y fuera: "A veces esto funciona así. La dificultad viene porque fuera de casa es más difícil, la explicación no la he encontrado nunca porque son once contra once y sólo hay una afición en contra y un campo que conoces menos. Eso hace que te cueste más.El último, hasta el 70 fue un gran partido del Betis. La pena es que nos quedemos con el trato final, donde nos llevamos un gran varapalo".

Liga más igualada: "El año pasado también me hicieron esta preguntan. Dije que los tres primeros no iban a variar. No sé el orden. Creo que este año pasará lo mismo y que los tres primeros serán los mismos. Ganar en el campo del 20, del 15 y del 13 cada vez es más difícil, pues es verdad. Los equipos saben que tienen que amarrar los puntos en casa. Sabemos que nuestro momento en LaLiga no ha llegado y que cuando llegue conseguiremos más puntos y estaremos mejor posicionados".

¿Cuánto tiempo necesita para que cuaje su idea?: "Mi idea sería que ya hubiera cuajado. Hemos tenido una pretemporada atípica por el retraso de algún fichaje o de la vuelta de los internacionales. Nuestra idea que es intentar dominar todos los aspectos del juego. No es tan fácil dominarlo todo en dos meses. Hay momentos en los que ya se ve. La dificultad está en la continuidad".