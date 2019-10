Canales: "El ímpetu nos ha hecho rifar demasiados balones"

El Eibar se adelantó en el marcador gracias a un penalti provocado por Canales. El jugador cántabro, que ha cometido el primer penalti de su carrera, se ha referido a esa jugada tras el partido: "Mi sensación a primera es que los dos estamos forcejeando. Hay un momento que ya no veo el balón, noto un empuje, me desequilibro y con la inercia le doy. Los criterios deberían ser con más calma. Si no, habrá seis penaltis por partido".

El equipo ha tenido varias ocasiones: "Hemos tenido ocasiones muy claras, la sensación es que en la primera parte era para haber ido por delante. Luego nos ha tocado remar, el equipo nunca le pierde la cara al partido. Con uno más, faltando cinco minutos, el ímpetu nos ha hecho rifar demasiados balones, y creo que era el momento de bajar la pelota, jugar más por fuera".

El Betis se encuentra a mitad de tabla: "Es complicado decir, porque cuando estás así por algo es. Llevamos unas jornadas y está claro que todos querríamos estar más arriba. Hay que tener esa calma de seguir mejorando. Somos conscientes de que vamos a coger esa racha positiva y nos vamos a meter arriba".

Canales recibió un golpe en el tobillo: "Bien, un poco cansado, sí que es verdad que hemos ido un poco a contrarreloj esta semana".