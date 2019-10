Loren: "La verdad es que no me voy contento"

El autor del tanto del empate del Betis, Loren Morón, ha reconocido tras el partido que el punto conseguido hoy ante el Eibar le ha sabido a poco, pues el equipo ha dispuesto de ocasiones claras: "Hemos tenido ocasiones muy claras, el portero me ha sacado una muy clara. Son pequeños detalles que nos condenan, y la verdad es que no me voy contento".

El Betis, una vez más, empezó perdiendo: "Viene siendo la dinámica de esta temporada, que no nos ponemos por delante, pero eso es lo que tenemos que corregir. Al principio hemos estado un poco imprecisos. Otro penalti en contra y a partir de ahí a remolque. Lo que queremos es ponernos un partido por delante".

Otro gol más de Loren, que ya lleva seis: "A nivel personal, muy contento. Tenía que haber metido la primera, pero el fútbol me ha dado otra oportunidad con otro gol. A nivel personal muy contento, pero en lo colectivo hay que mejorar".