Fekir: ese 'abrelatas' imprescindible

Su trascendencia en el juego bético es evidente. No en vano, ha marcado dos tantos y provocado un penalti que supuso otro en sus 466 minutos sobre el campo. Ya desde la primera jornada, su implicación y su personalidad compensaron un estado de forma discreto que, con todo, ha ido mejorando paulatinamente. Además, su simple presencia multiplica vigilancias y temores en los rivales, liberando en cierta forma a los compañeros. Lejos de amilanarse, el internacional francés asume con gusto su responsabilidad y no se esconde. Viene a recibir donde sea y proyecta enseguida su endiablada verticalidad, que obliga a los que no visten igual a intentar detenerlo como sea.

Nabil Fekir retornaba este viernes al equipo después de su doble ausencia frente a Levante y Villarreal por mor de la lesión muscular de grado I miofascial del bíceps femoral de su muslo izquierdo que se produjo en El Sadar. De haber salido las cosas mejor en Villarreal, de hecho, habría descansado, como el también repuesto Sidnei, para volver a tope tras el inminente parón de selecciones (aprovechando que Deschamps le ha dado descanso), aunque el varapalo en La Cerámica (5-1) forzó su presencia en la convocatoria contra el Eibar y su salida con 0-1 en el marcador.

Y el '8' respondió a las expectativas, con una participación en su fuerte (la faceta ofensiva) superior a quienes disputaron tres veces más minutos que él (33'). De hecho, únicamente Álex Moreno (3) completó más regates que el ex del Olympique Lyonnais (2, como Borja Iglesias), mientras que nadie (de ambos conjuntos) recibió más faltas (4). Encima, Fekir recuperó dos balones e hizo dos faltas, con las que ya totaliza 19 para mantenerse, paradójicamente, en el 'Top 10' de más 'leñeros' de LaLiga.

Los apartados de recortes y derribos del oponente provocados son la especialidad del zurdo, que sobresale no ya en España, sino en las cinco grandes Ligas. Así, en un recuento antes de que se abrochen las jornadas del fin de semana, Fekir es el líder de la segunda estadística en los torneos más importantes del Viejo Continente, con 4,5 faltas sufridas por partido de media. En lo que a los regates se refiere, se encuentra en el podio, con 3,8 exitosos por duelo, con el añadido de que se ha perdido dos por una dolencia física. Wilfried Zaha (delantero de Crystal Palace inglés) y Youcef Atal (carrilero del Niza francés, que pudo ser bético, por cierto, hace unos años) encabezan la nómina, con 4,6 y 4,2 regates completados, respectivamente.

Fekir se ahorrará cuatro viajes en avión (de Sevilla a París para concentrarse en Clairefontaine, desde allí a Reikiavik ida y vuelta para recibir a Turquía dentro de dos lunes y el de vuelta a San Pablo) y podrá recuperar ritmo en Los Bermejales antes de visitar el otrora Anoeta.



Tres amarillas evitables en seis duelos

Una patada por detrás sin balón a Diop casi en la línea de fondo (léase, sin peligro de una hipotética contra) y sendos manotazos a un rival para intentar controlar sin oposición provocan que Nabil Fekir, indispensable para el Betis y su entrenador, Rubi, haya visto ya tres tarjetas amarillas en sólo seis partidos, todas ellas más que evitables. Mandi, por el que los abogados verdiblancos presentarán alegaciones -no derriba a Inui, que tropieza solo-, es el primer apercibido, con cuatro amonestaciones, por lo que, de no recular los comités, estaría en riesgo ante la Real.