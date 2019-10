Loren: "Estamos tranquilos, porque seguro que vamos a estar arriba"

Loren Morón, delantero del Betis, ha repasado su gran inicio goleador en la elite del fútbol español. El marbellí acumula ya seis goles en apenas ocho partidos de Liga, aunque como él mismo asegura, no ha cambiado nada en él. "Sigo siendo el mismo, no he cambiado nada, siempre tengo una sonrisa y actitud, ahora la pelota me entra de cualquier manera, para los delanteros es muy importante, luego está el trabajo del cuerpo técnico y de los compañeros que me han ayudado mucho", reconoce en los medios oficiales del club verdiblanco.

Un comienzo, el suyo, inversamente proporcional a los puntos cosechados por el equipo: "Esta temporada en lo personal me están yendo las cosas muy bien, después del año pasado me lo merecía, ahora que se pongan las cosas igual con el equipo para disfrutar también en lo colectivo".

Cómo se afronta el parón tras el empate ante el Eibar sin partido ahora este fin de semana. "Entrenar toda la semana sin un objetivo se hace pesado pero para eso está el cuerpo técnico, para que sea más ameno. El parón se afronta de otra forma, en el anterior parón nos fuimos con victoria y es verdad que se afronta mejor pero ahora toca corregir más cosas y no fallar en lo que estamos fallando".

Qué le falta al equipo para sumar de tres en tres: "Al equipo no se le puede poner un pero en los entrenamientos porque tenemos actitud y ganas, y sobre todo la capacidad de aprender que tenemos todos, de querer hacer las cosas bien, que si no la hubiera si que me preocuparía un poco más. En los partidos siempre empezamos abajo en el marcador, queremos empezar ganando para demostrar lo que estamos entrenando".

Qué os dice Rubi para revertir la situación: "El míster hace hincapié en lo mental, en la cabeza, mentalmente está haciendo un trabajo muy bueno para que el equipo sepa recomponerse".

Aun así, a cuatro puntos de Europa: "La clasificación ahora es muy engañosa, todos estamos muy juntos. Si le ganamos al quinto la semana que viene, nos ponemos a un punto. Ahí se ve la competitividad que hay en la liga. Tarde o temprano van a llegar los resultados, estamos tranquilos porque seguro que vamos a estar arriba".

Su comienzo no lo había hecho nadie en la historia del Betis: "En eso no me centro, son números que están ahí pero yo quiero lo mejor para el equipo y enchufar las que tenga. Borja no está acertado de cara a puerta pero el trabajo que hace y todo los espacios de los que me puedo aprovechar gracias a él".

Celebración del elefante: "El último fue por el hijo de nuestro fisio, que llevo con él desde el filial y tenemos muy buena relación desde que llegué. En pretemporada le dije que le iba a dedicar un gol y me dijo que hiciera el elefante, siempre se me olvidaba y el otro día con el VAR y todo ya lo vi y me acordé".

Quién se lo iba a decir en verano: "Ahora toca disfrutarlo, ni yo me imaginaba este comienzo, llegarán los malos momentos pero vamos a disfrutar esto ahora. Fue un verano muy raro, no sabía qué iba a pasar conmigo, había dudas como es lógico. Todos los veranos salen nombres de delanteros, había que firmar a uno. Hasta que llegó Rubi y me dijo que confiaba plenamente en mí. Cuando llegó Borja yo sabía que podíamos jugar juntos, que podíamos complementarnos si era necesario".

Qué le dijo Rubi en verano: "Rubi me sorprendió cómo me conocía, había visto vídeos míos hasta en el filial, se ha informado mucho de mi juego, me marcó esa conversación y la confianza que me dio desde primera hora. Siempre me dice lo que tengo que mejorar, eso es bueno, que haya comunicación, a mí me gusta mucho y la confianza me la dio desde que llegó".

Borja Iglesias: "Nos cambiamos las camisetas en el campo del Espanyol el año pasado, yo quería su camiseta, habíamos hablado poco en el campo pero es verdad que teníamos complicidad. En el año del Betis Deportivo él estaba en el Celta B y teníamos el pique de a ver quién quedaba Pichichi de Segunda B y de ahí lo conozco yo, y ahora estamos jugando juntos, quién me lo diría el año pasado".

Oferta del Lokomotiv en verano: "Llegaron varias ofertas, esa fue a última hora del mercado, me lo replanteé muchas veces porque era una oportunidad muy buena para mí, pero llámalo intuición o como quieras, recuerdo que estaba en jardín con mi novia y que le decía 'que nos vamos para Moscú' pero al final tuve una llamada del corazón y dije que no me movía, que me quedaba aquí. No me gustaría salir del Betis como creo hubiera salido si me hubiera ido, si me voy quiero salir bien y dejándome todo aquí y por eso estoy aquí".

Implicación defensiva: "Esto es un equipo, los delanteros defendemos y todos atacamos, esto es lo que va a hacer que sumemos puntos, la implicación de todos. Si estás bien físicamente da igual si estás arriba o abajo que el delantero va a llegar a portería seguro".

Su gol favorito: "Todos son especiales pero como los del debut no los cambio por nada. El del Camp Nou es más bonito, pero por significado me quedaría con el del Villarreal".

Relación con José Juan Romero: "Sigo teniendo muy buena relación con él, lo que él dijo se está cumpliendo, tengo una cosa pendiente con él que espero que se cumpla en un futuro. ¿La selección? Aparte de eso, es una cosa que espero que se cumpla por parte de él".

Sueños con el Betis: "Hacer mi primera pretemporada fue una cosa muy grande, ahora todo jugador sueña con la selección y, si puede ser en el Betis, pues mucho mejor, no es una cosa que me obsesione pero sé que trabajando puede llegar".

Ansiedad por marcar el año pasado: "Fue un año raro, las que tenía, que eran pocas, no las metía, pero no salían las cosas, se pasaba mal porque querer aportar tanto al equipo que al final no aporté lo que yo quería".

De dónde le viene el Betis: "Mis abuelos veraneaban con unos buenos amigos de Guillena, ellos siempre estaba con el Betis, y de niño pues me lo inculcaron. En Marbella recuerdo que tenía un amigo muy bético, y siempre nos íbamos a ver el Betis juntos, ahora es él el que me anima a mí cuando no hace mucho nos íbamos a su casa para animar los dos".

Anécdota con Joaquín de una foto de pequeño: "Estábamos en Sierra Nevada y vimos a Joaquín, mi padre fue a pedirle una foto para mí, es la foto que puse en las redes sociales para felicitarle, para ver también el tiempo que ha cambiado del niño que era al compañero que soy ahora".

Apoyo de su familia: "Mi familia y no solo los más cercanos, también han sufrido. Ellos y mi novia sobre todo han aguantado mis enfados porque también los he tenido. Suelo ser muy tranquilo pero lo llevo por dentro, al final lo saco y ellos se llevan el 'pato'".